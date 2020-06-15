Коронавирус: последние новости на сегодня, 15 июня 2020 года

Число зараженных коронавирусом в России превысило 528 тысяч. За последние сутки выявлено 8 835 инфицированных. За время эпидемии в нашей стране выздоровели свыше 280 тысяч человек, 6 948 пациентов с тяжелой формой заболевания скончались.
Россия уверенно и с минимальными потерями выходит из эпидемии коронавируса. Об этом в интервью журналисту Павлу Зарубину заявил президент Владимир Путин. "Дай бог, чтобы так и дальше было", – добавил глава государства.
Снижение смертности в России в апреле по сравнению с прошлым годом объясняется уменьшением летальных исходов, обусловленных внешними причинами. Из-за карантина в два раза снизилось число ДТП, пояснила завкафедрой статистики МИРЭА Екатерина Дарда.
Кроме того, в апреле количество разводов в России сократилось в четыре раза. Эксперты также объясняют это ограничительными мерами, введенными из-за коронавируса.
Число заболевших COVID-19 в мире превысило 7,7 миллиона человек, скончались более 430 тысяч, свидетельствуют данные Университета Джона Хопкинса. В США выявлено свыше двух миллионов зараженных коронавирусом, Бразилия с 850 тысячами инфицированных находится на втором месте.
Ряд авиакомпаний, включая British Airways, подали в суд на британское правительство. Причиной стал обязательный карантин для прибывающих в королевство из-за рубежа. Новые правила нанесут тяжелый ущерб авиационной и туристической отрасли, уверены перевозчики.
Коронавирус в Москве
Заболели – 205 895
Умерли – 3 231
Выздоровели – 119 558
Коронавирус в России
Заболели – 528 964
Умерли – 6 948
Выздоровели – 280 050
Коронавирус в мире
Заболели – 7 730 963
Умерли – 430 880
Выздоровели – 4 060 060
Статистика коронавируса в России и мире на 15 июня 2020 года
|Место
|Заболели
|Умерли
|Выздоровели
|Москва
|205 895
|3 231
|119 558
|Россия
|528 964
|6 948
|280 050
|США
|2 062 785
|118 819
|625 059
|Весь мир
|7 730 963
|430 880
|4 060 833
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