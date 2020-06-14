Как пережить вторую волну коронавируса

Эксперт заявил, что здоровые люди переносят коронавирусную инфекцию лучше, а само заболевание в основном проходит в относительно легких или средних формах. Также он предположил, что основная нагрузка при второй волне пандемии придется на медицинскую сферу.
Остальным россиянам Альтштейн посоветовал "не слишком волноваться" из-за следующей волны эпидемии. По его словам, надо просто "выполнять свои нормальные обязанности".
Напомним, ранее медик заявил, что первая волна COVID-19 в России может завершиться в конце июля – начале августа. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) 11 марта объявила вспышку коронавируса пандемией.
За последние сутки COVID-19 в России выявлен у 8 835 человек. С начала эпидемии выздоровели 280 050 человек, умерли 6 948 пациентов.Показатели смертности от коронавируса в России могут быть ниже, чем у стран ЕС, поскольку наша страна наращивала тестирование на COVID-19
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