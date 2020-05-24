Доктор Мясников назвал реальное количество заболевших коронавирусом в России

Глава информационного центра по мониторингу ситуации с коронавирусом Александр Мясников сделал заявление о статистике заболевших в России. По словам специалиста, реальное число инфицированных отличается от официальных данных.

Доктор Мясников рассказал, что обычно болезнь протекает от семи до четырнадцати дней. Это означает, что к активным случаям можно отнести только тех россиян, которые подхватили коронавирус за последние две недели. Остальные же благополучно переболели и приобрели иммунитет.

Таким образом, на сегодня в России число зараженных составлят около 130 тысяч человек. При этом половина из них выпишутся уже через неделю. "Остальные 200 тысяч не инфицированы, не больны – они здоровы и иммунны! Кто-то перенес на ногах, кто-то выписался из больниц, но здоровы", – написал специалист в личном телеграм-канале.

Глава инфоцентра также отметил, что у почти половины инфицированных отсутствуют какие-либо симптомы. Из этого следует, что серьезно болеют только около 70 тысяч россиян. "Мы знаем, что тяжелое течение в среднем у 10% пациентов с симптомами, то есть около 7 тысяч", – уточнил Александр Мясников.

Отметим, в последние дни ситуация с коронавирусом в России стабилизируется. За весь период инфекцию обнаружили у 344 481 гражданина. Выздоровели и выписались из больниц 113 299 пациентов. От COVID-19 умер 3 541 человек.