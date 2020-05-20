Коронавирус: последние новости на сегодня, 20 мая 2020 года

Коронавирус в мире
Заболели – 4 836 347
Умерли – 319 277
Выздоровели – 1 819 231
Коронавирусом в мире на 20 мая 2020 года заразились почти 4,9 миллиона человек, более 319 тысяч скончались. В США количество выявленных случаев COVID-19 превысило 1,5 миллиона.
Ученые по всему миру продолжают работать над вакциной от коронавируса. Американская компания Moderna объявила об успехе тестирования препарата на людях. Последнюю стадию клинических исследований планируется завершить в июле, после чего вакцина может быть запущена в производство.
Продолжают выясняться любопытые факты о заболеваемости COVID-19. Оказалось, что у людей, переболевших в 2003 году антипичной пневмонией, есть антитела к новому коронавирусу, заявили американские и швейцарские ученые.
Коронавирус в России
Заболели – 299 941
Умерли – 2 837
Выздоровели – 76 130
Коронавирусом в России на 20 мая 2020 года заразились 299,9 тысячи человек, за последние сутки выявлено 9 263 новых случая. С 12 мая большинство регионов смягчили ограничительные меры. Это сразу дало положительный эффект для бизнеса: как сообщает РБК, оборот торговых точек вырос до уровня 60% по сравнению с первой половиной марта. В Москве оборот составил чуть более 30% от доэпидемиологического уровня.
По предварительным данным, курорты в России возобновят работу 1 июля. Об этом сообщил председатель профильного комитета Госдумы Михаил Дегтярев. Санатории с медицинскими лицензиями откроются на месяц раньше – с 1 июня.
Коронавирус в Москве
Заболели – 149 696
Умерли – 1 580
Выздоровели – 28 913
В Москве коронавирус за истекшие сутки выявили у 3 545 человек. Мэр столицы Сергей Собянин объявил о возобновлении работы МФЦ с 25 июня. Что касается прогулок, то их разрешат только после снижения ежесуточного числа заболевших до сотен или десятков человек, отметил градоначальник.
Несмотря на то, что ситуация с коронавирусом в Москве значительно улучшилась, город по-прежнему находится в серьезной зоне риска, отметил Собянин. Надо подождать одну-две недели, чтобы оценить результаты снятия других ограничений, сказал мэр.
Сколько заболевших коронавирусом
|Место
|Заболели
|Умерли
|Выздоровели
|Москва
|149 696
|1 580
|28 930
|Россия
|299 941
|2 837
|76 130
|США
|1 547 225
|90 694
|339 232
|Весь мир
|4 757 232
|315 822
|1 786 259
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