Коронавирус: последние новости на сегодня, 20 мая 2020 года

Бизнес в российских регионах начал приходить в себя после ослабления ограничительных мер, введенных из-за коронавируса. Последние новости об эпидемии COVID-19 на 20 мая 2020 года – в материале "Дни.ру".



Коронавирус в мире

Заболели – 4 836 347

Умерли – 319 277

Выздоровели – 1 819 231

Коронавирусом в мире на 20 мая 2020 года заразились почти 4,9 миллиона человек, более 319 тысяч скончались. В США количество выявленных случаев COVID-19 превысило 1,5 миллиона.

Ученые по всему миру продолжают работать над вакциной от коронавируса. Американская компания Moderna объявила об успехе тестирования препарата на людях. Последнюю стадию клинических исследований планируется завершить в июле, после чего вакцина может быть запущена в производство.

Продолжают выясняться любопытые факты о заболеваемости COVID-19. Оказалось, что у людей, переболевших в 2003 году антипичной пневмонией, есть антитела к новому коронавирусу, заявили американские и швейцарские ученые.

Коронавирус в России

Заболели – 299 941

Умерли – 2 837

Выздоровели – 76 130

Коронавирусом в России на 20 мая 2020 года заразились 299,9 тысячи человек, за последние сутки выявлено 9 263 новых случая. С 12 мая большинство регионов смягчили ограничительные меры. Это сразу дало положительный эффект для бизнеса: как сообщает РБК, оборот торговых точек вырос до уровня 60% по сравнению с первой половиной марта. В Москве оборот составил чуть более 30% от доэпидемиологического уровня.

По предварительным данным, курорты в России возобновят работу 1 июля. Об этом сообщил председатель профильного комитета Госдумы Михаил Дегтярев. Санатории с медицинскими лицензиями откроются на месяц раньше – с 1 июня.

Коронавирус в Москве

Заболели – 149 696

Умерли – 1 580

Выздоровели – 28 913

В Москве коронавирус за истекшие сутки выявили у 3 545 человек. Мэр столицы Сергей Собянин объявил о возобновлении работы МФЦ с 25 июня. Что касается прогулок, то их разрешат только после снижения ежесуточного числа заболевших до сотен или десятков человек, отметил градоначальник.

Несмотря на то, что ситуация с коронавирусом в Москве значительно улучшилась, город по-прежнему находится в серьезной зоне риска, отметил Собянин. Надо подождать одну-две недели, чтобы оценить результаты снятия других ограничений, сказал мэр.

Сколько заболевших коронавирусом

Место Заболели Умерли Выздоровели Москва 149 696

1 580 28 930 Россия 299 941 2 837 76 130 США 1 547 225 90 694 339 232 Весь мир 4 757 232

315 822

1 786 259



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