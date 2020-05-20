Коронавирус в Москве Заболевшие звезды Шутки про коронавирус COVID-19 - новости сегодня, 19 мая Симптомы коронавируса

Топ новостей

"Я поговорила с Костей": певица объявила об уходе от Меладзе
Обнародованы сроки снятия карантина в Москве
Повзрослевшая Полищук из "Сватов" превратилась в настоящую красавицу
Полину Гагарину попросили больше не петь
Беременная Собчак испугалась остаться одна
партнеры
Вторник
19 мая
Лента новостей
00:23
Коронавирус: последние новости на сегодня, 20 мая 2020 года
00:18
Затравленная Тодоренко отдала последнее зверски изувеченной красавице
22:22
Рецепт пирога с горгонзолой и лососем
22:18
Есть жертвы: в Подмосковье разбился военный вертолет
21:53
"Злобный, ворчливый старикашка": оставшийся без работы Боярский ополчился на молодежь
21:43
"Куда смотрел Петросян?": россияне пришли в восторг от шикарной Степаненко
21:19
"Плечи как у мужчины": Брежнева удивила странным нарядом
21:18
"Обязательно будет": эпидемиолог предрек России новую вспышку коронавируса
20:55
"Между нами больше, чем дружба": Лазарев обратился к Кудрявцевой
20:54
"Правильно сделала": расставшуюся с мужем Гагарину поддержали
20:48
Солнцев влез в разборки Бородиной и Бони
20:37
За кого не стоит выходить замуж
20:06
"Сумасшедший": вид голого Тарзана вызвал шок
20:06
Рэпер Моргенштерн вошел в список самых перспективных россиян до 30 лет
19:59
Коронавирус: приколы про COVID-19
19:50
У поедающего в кровати чипсы Тимати завелись мыши
19:41
"Ты вульгарная стала": россияне обрушили гнев на оголившуюся Нюшу
19:29
Когда москвичам разрешат прогулки на улице
19:14
Известную актрису бросили умирать от голода в обветшалой квартире
18:49
Нарядившуюся в школьную форму Бузову сравнили с женщиной легкого поведения
18:45
В Москве продавец магазина ударил покупателя бутылкой из-за кашля
18:22
"Кто же фотограф?": интимный снимок Макеевой из спальни взбудоражил народ
18:15
Заявивший о бесполезности образования протоиерей Смирнов вылечился от коронавируса
18:11
"Отважная ныряльщица": дочь Николаева взорвала Сеть (видео)
18:05
Гороскоп на сегодня, 20 мая 2020 года
17:51
Под Петербургом в гараже обнаружили труп школьницы
17:42
Ольга Шелест пошла на радикальную смену внешности
17:40
Облысела: друг рассказал о беде Ирины Аллегровой
17:40
Муж подтвердил расставание с Меган Фокс после слухов о любовнике
17:34
Обнародовано доказательство государственный измены Порошенко
17:15
Под Москвой вооруженный грабитель напал на женщину
17:12
Найдена причастность известной актрисы к разводу Полины Гагариной
17:11
Ургант ахнул от вида оголившей живот Мельниковой
17:10
Боярскую с задранным на голову платьем обнаружили в подземном переходе
16:48
"Оставил предсмертную записку": вскрылась страшная тайна братьев Запашных
16:43
Возмужавший сын Хворостовского сразил наповал красотой
16:36
Блогер о разводе Джигана и Самойловой: Вас держат за идиотов!
16:34
Есть пострадавший: в Обнинске в научном центре радиологии прогремел взрыв
16:32
У Порошенко в ужасе: Зеленский отменил антироссийские санкции
16:23
"Началась звездная болезнь": актриса рассказала о неприятной ситуации на площадке "Сватов"
16:19
Оскандалившегося Михалкова убрали с телевидения
16:15
Путин поздравил Мишустина и отчитал правительство
16:05
Utair отказывается возвращать деньги за отмененные из-за коронавируса рейсы
16:05
Восьмикратный олимпийский чемпион стал отцом
16:02
"Я хамов никогда не терпела": молодая возлюбленная отказалась стоять у плиты ради Петросяна
15:48
"Сердцу не прикажешь": бывшая жена Казаченко о расставании с Джигарханяном
15:47
Звезды сериала "Сваты" высказались о возобновлении съемок нового сезона
15:35
В России обнаружена гигантская пирамида
15:34
В Подмосковье охранники магазина избили покупателя за отсутствие маски
15:18
Нахалки обворовали Татьяну Васильеву во время теста на коронавирус
загрузить ещё

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

Зараженные коронавирусом звезды: кто из знаменитостей пострадал от COVID-19
Молодое лицо 61-летнего Малинина вызвало вопросы
"За это можно и поплатиться!": папа Фриске грязно матерится после разговора с тещей Хабенского
Нарядившуюся в школьную форму Бузову сравнили с женщиной легкого поведения
Россиянам предложили урезать пенсию
Лолита подтвердила слухи о новом романе: Когда есть возможность, мы вместе
Коронавирус
Коронавирус: последние новости на сегодня, 20 мая 2020 года

Коронавирус: последние новости на сегодня, 20 мая 2020 года

Фото: Александр Щербак/ТАСС
Бизнес в российских регионах начал приходить в себя после ослабления ограничительных мер, введенных из-за коронавируса. Последние новости об эпидемии COVID-19 на 20 мая 2020 года – в материале "Дни.ру".
прочитано 405 раз

Коронавирус в мире

ПО ТЕМЕ

Найдены невосприимчивые к коронавирусу люди

 Коронавирус в мире: последние новости

Сюжеты Коронавирус в мире: последние новости

Заболели – 4 836 347

Умерли – 319 277

Выздоровели – 1 819 231

Коронавирусом в мире на 20 мая 2020 года заразились почти 4,9 миллиона человек, более 319 тысяч скончались. В США количество выявленных случаев COVID-19 превысило 1,5 миллиона.

Ученые по всему миру продолжают работать над вакциной от коронавируса. Американская компания Moderna объявила об успехе тестирования препарата на людях. Последнюю стадию клинических исследований планируется завершить в июле, после чего вакцина может быть запущена в производство.

Продолжают выясняться любопытые факты о заболеваемости COVID-19. Оказалось, что у людей, переболевших в 2003 году антипичной пневмонией, есть антитела к новому коронавирусу, заявили американские и швейцарские ученые.

Коронавирус в России

Заболели – 299 941

Умерли – 2 837

Выздоровели – 76 130

Коронавирусом в России на 20 мая 2020 года заразились 299,9 тысячи человек, за последние сутки выявлено 9 263 новых случая. С 12 мая большинство регионов смягчили ограничительные меры. Это сразу дало положительный эффект для бизнеса: как сообщает РБК, оборот торговых точек вырос до уровня 60% по сравнению с первой половиной марта. В Москве оборот составил чуть более 30% от доэпидемиологического уровня.

По предварительным данным, курорты в России возобновят работу 1 июля. Об этом сообщил председатель профильного комитета Госдумы Михаил Дегтярев. Санатории с медицинскими лицензиями откроются на месяц раньше – с 1 июня.

Коронавирус в Москве

Заболели – 149 696

Умерли – 1 580

Выздоровели – 28 913

В Москве коронавирус за истекшие сутки выявили у 3 545 человек. Мэр столицы Сергей Собянин объявил о возобновлении работы МФЦ с 25 июня. Что касается прогулок, то их разрешат только после снижения ежесуточного числа заболевших до сотен или десятков человек, отметил градоначальник.

Несмотря на то, что ситуация с коронавирусом в Москве значительно улучшилась, город по-прежнему находится в серьезной зоне риска, отметил Собянин. Надо подождать одну-две недели, чтобы оценить результаты снятия других ограничений, сказал мэр.

Сколько заболевших коронавирусом

МестоЗаболелиУмерлиВыздоровели
Москва149 696
1 58028 930
Россия299 9412 83776 130
США1 547 22590 694339 232
Весь мир4 757 232
315 822
1 786 259

Коронавирус сегодня | В Москве | В России | В мире

Симптомы | Карта | Статистика | Приколы | Заболевшие звезды | Заболевшие политики

Автор: 20 мая 2020, 00:23

комментарии

Ответить:

ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

Популярные темы форума

Политика

Обнародовано доказательство государственный измены Порошенко
В Москве заговорили о подготовке к свержению Лукашенко
Бывший ополченец назвал ответственного за катастрофу малайзийского Boeing
У Порошенко в ужасе: Зеленский отменил антироссийские санкции

Шоу-бизнес

"Между нами больше, чем дружба": Лазарев обратился к Кудрявцевой
"Куда смотрел Петросян?": россияне пришли в восторг от шикарной Степаненко
"Злобный, ворчливый старикашка": оставшийся без работы Боярский ополчился на молодежь
"Плечи как у мужчины": Брежнева удивила странным нарядом

Проишествия

Обнищавшие украинские крестьяне устроили бунт из-за коронавируса
Есть пострадавший: на юго-востоке Москвы мужчина открыл стрельбу
Разнесли вдребезги: бандиты навредили бывшему мужу Пугачевой
"Состоял на учете в психдиспансере": житель Рязани расстрелял пятерых человек из-за шума

Lifestyle

Контузило: вдова Никулина поведала о происшествии на съемках "Самогонщиков"
Умерла актриса Инна Макарова
Чума на оба ваши дома: коронавирус изменил людей до неузнаваемости
Японский пианист открыл способ воздействия на здоровье зрителей
Политика

Обнародовано доказательство государственный измены Порошенко

Запись появилась в Сети
Коронавирус

Коронавирус: последние новости на сегодня, 19 мая 2020 года

Свежие новости об эпидемии
Шоу-бизнес

Блогер о разводе Джигана и Самойловой: Вас держат за идиотов!

Ходят слухи, что супруги лишь пиарятся
Шоу-бизнес

Известную актрису бросили умирать от голода в обветшалой квартире

Знаменитость пожаловалась на жизнь

Гороскоп

Гороскоп на сегодня, 20 мая 2020 года
Гороскоп на сегодня, 19 мая 2020 года
Гороскоп совместимости: Рыбы с другими знаками Зодиака
Гороскоп на выходные 16-17 мая 2020 года

Фоторепортажи

Новая "Миссис Россия" прокомментировала свою победу в конкурсе
Очаровательная танцовщица собралась стать президентом
Богомолова перекосило рядом с Собчак
Обнародована причина смерти Аллы Вербер

Спорт

"К вяканью никто не прислушивается!": Тарасова встала на защиту заклеванной Тутберидзе
Кто подарил? Загитова показала роскошное украшение в день рождения
Серьезные нарушения: новый поворот в скандальном деле Кокорина и Мамаева
"Болезненно переживает": знаменитая фигуристка поведала о состоянии Тутберидзе после бегства Трусовой

Регионы

В России обнаружена гигантская пирамида
Россиянам предложили скидку на похоронные услуги на фоне коронавируса
"Всю заразу пропускают": происходящее на Крымском мосту привело в ужас
Леденящие душу подробности взрыва дома в Орехово-Зуево
© 2015-2020 ООО "Дни.ру". Все права защищены. info@dni.ru 18+