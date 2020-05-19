Найдены невосприимчивые к коронавирусу люди

Вакцина от коронавируса является самой соблазнительной целью для множества исследователей по всему миру. Разные группы ученых движутся к этому своими путями.
Некоторые решили проверить, какие механизмы, уже имеющиеся в организме человека, могут помочь бороться с болезнью. Выяснилось, что антитело под обозначением S309 может вести себя как вакцина от коронавируса.
Ученые отметили, что оно нейтрализует коронавирус и похожие на него псевдовирусы. Происходит это благодаря тому, что антитело распознает болезнь, не контактируя с ее молекулами, а значит и не давая им закрепиться на поверхности клеток.
Таким образом, люди, у которых в организме естественным образом находится антитело S309, невосприимчивы к коронавирусу. Их тело самостоятельно уничтожает болезнь. Такое свойство возникает после того, как человек переболеет острым респираторным синдромом.
Лекарство от коронавируса может быть создано путем использования антител S309 и коктейлей, которые его содержат. Ученые отмечают, что применение этих веществ поможет организму вылечиться даже от тяжелых форм болезни.
Одновременно с этим похожий механизм может быть использован и при изготовлении вакцины от коронавируса. Напомним, над решением этой задачи бьются ученые во многих странах мира, в том числе и в России.
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