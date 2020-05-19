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Найдены невосприимчивые к коронавирусу люди

Найдены невосприимчивые к коронавирусу люди

Фото: Liu Kun/Keystone Press Agency/www.globallookpress.com
Ученые из США и Швейцарии опубликовали результаты исследования о сопротивляемости людей коронавирусу. Специалисты надеются, что их работа поможет для создания вакцины от болезни.
прочитано 341 раз

Вакцина от коронавируса является самой соблазнительной целью для множества исследователей по всему миру. Разные группы ученых движутся к этому своими путями.

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 Коронавирус в мире: последние новости

Сюжеты Коронавирус в мире: последние новости

Некоторые решили проверить, какие механизмы, уже имеющиеся в организме человека, могут помочь бороться с болезнью. Выяснилось, что антитело под обозначением S309 может вести себя как вакцина от коронавируса.

Ученые отметили, что оно нейтрализует коронавирус и похожие на него псевдовирусы. Происходит это благодаря тому, что антитело распознает болезнь, не контактируя с ее молекулами, а значит и не давая им закрепиться на поверхности клеток.

Таким образом, люди, у которых в организме естественным образом находится антитело S309, невосприимчивы к коронавирусу. Их тело самостоятельно уничтожает болезнь. Такое свойство возникает после того, как человек переболеет острым респираторным синдромом.

Лекарство от коронавируса может быть создано путем использования антител S309 и коктейлей, которые его содержат. Ученые отмечают, что применение этих веществ поможет организму вылечиться даже от тяжелых форм болезни.

Одновременно с этим похожий механизм может быть использован и при изготовлении вакцины от коронавируса. Напомним, над решением этой задачи бьются ученые во многих странах мира, в том числе и в России.

Автор: 19 мая 2020, 15:06 Источник: Nature ✓ Надежный источник
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