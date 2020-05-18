Коронавирус: последние новости на сегодня, 18 мая 2020 года

Коронавирус продолжает заражать и убивать людей. И хотя ситация с эпидемией в большинстве стран мира стабилизировалась, до полной победы над инфекцией еще далеко. Последние новости о коронавирусе на 18 мая 2020 года – в материале "Дни.ру".



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