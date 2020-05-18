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Коронавирус

Коронавирус: последние новости на сегодня, 18 мая 2020 года

Коронавирус продолжает заражать и убивать людей. И хотя ситация с эпидемией в большинстве стран мира стабилизировалась, до полной победы над инфекцией еще далеко. Последние новости о коронавирусе на 18 мая 2020 года – в материале "Дни.ру".
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 Коронавирус в России

Сюжеты Коронавирус в России

Заболели – 4 667 232

Умерли – 312 822

Выздоровели – 1 758 259

Согласно последним данным Университета Джона Хопкинса, в мире коронавирусом заразились более 4,66 миллиона человек. Число жертв COVID-19 превысило 312 тысяч.

В Италии, где до недавнего времени отмечалось рекордное число смертей от коронавируса, за последние сутки скончались 145 человек с подтвержденным диагнозом COVID-19. С 18 мая в стране открываюся кафе, бары и рестораны, разрешено свободное передвижение в границах одного региона.

Коронавирус в России

Заболели – 281 752

Умерли – 2 631

Выздоровели – 67 343

За истекшие сутки выявлено 9 709 случаев коронавируса в России. Согласно модели математического регулирования, представленной Уфимским авиационным университетом и Башкирским медицинским университетом, пик заболеваемости COVID-19 в нашей стране был достигнут 8-9 мая, сообщает РБК. В те дни ежесуточно фиксировалось 10-11 тысяч новых случаев коронавируса в России.

Руководитель отделения в Национальном исследовательском центре эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Виктор Зуев отметил, что прежде остальных вакцину от коронавируса получат те, кто работает с большим количеством людей. В их числе – кассиры, волонтеры и водители такси, считает ученый.

В будущем прививку от COVID-19 будут ставить так же, как от гриппа, считает Зуев. Вирус будет посещать человечество дважды в год – весной и поздней осенью, сказал ученый в беседе с НСН.

Коронавирус в Москве

Заболели – 142 823

Умерли – 1 580

Выздоровели – 27 490

В Москве выявили 3855 случаев коронавируса, в области – 907. Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев анонсировал возобновление с 18 мая строек и работы промышленных предприятий. Первым делом откроются отрасли, где есть возможность ограничить близкий контакт между людьми.

Сколько заболевших коронавирусом

МестоЗаболелиУмерлиВыздоровели
Москва142 823
1 58027 490
Россия281 7522 63167 343
США1 507 77390 113339 232
Весь мир4 667 757
312 822
1 758 259

Коронавирус сегодня | В Москве | В России | В мире

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Автор: 18 мая 2020, 03:16

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