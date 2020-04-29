Коронавирус: последние новости на сегодня, 29 апреля 2020 года

Некоторые самые ранние и оптимистичные прогнозы указывали на то, что уже к концу этого месяца ограничительные меры, введенные для борьбы с коронавирусом в мире, могут быть отменены. Последние новости на 29 апреля 2020 года показывают, что это мнение было ошибочным.
Болезнь по-прежнему вызывает серьезные опасения, а риск заражения находится на высоком уровне. Тем не менее, люди начинают задумываться о том, как им жить после отмены карантина. В России ограничительные меры были продлены вплоть до 11 мая. Другие страны также не рассчитывают вернуться к нормальной жизни в ближайшее время.
Коронавирус в Москве
- Заболели – 48 426
- Умерли – 479
- Выздоровели – 4 130
Коронавирус в России
- Заболели – 93 656
- Умерли – 871
- Выздоровели – 8 518
Коронавирус в мире
- Заболели – 3 104 956
- Умерли – 213 618
- Выздоровели – 945 509
Статистика сегодня
|Место
|Заболели
|Умерли
|Выздоровели
|Москва
|48 426
|479
|4 130
|Россия
|93 656
|871
|8 518
|США
|1 015
|57 113
|139 691
|Весь мир
|3 104 956
|213 618
|945 509
Коронавирус | В Москве | В России | В мире
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