Коронавирус в Москве Заболевшие звезды Шутки про коронавирус COVID-19 сегодня, 25 апреля Симптомы коронавируса

Топ новостей

"Любовь или пиар?": друг раскрыл стране глаза на отношения Пугачевой с Галкиным
"Ничего не помогает": страшное откровение заболевшего коронавирусом
Снимок Самбурской с мужем и ребенком стал сенсацией
Объявлена дата окончания карантина из-за коронавируса
Десять лет: назван реальный срок создания вакцины против коронавируса
партнеры
Суббота
25 апреля
Лента новостей
00:30
Коронавирус: последние новости на сегодня, 26 апреля 2020 года
00:12
Поплыл овал лица: Саша Зверева подурнела из-за беременности
22:34
Федорова раскрыла подноготную шоу "Маска"
21:59
СМИ сообщили о смерти Ким Чен Ына
21:49
Развод? Фадеев перестал жить с женой
21:25
Тодоренко покаялась после скандала и заставила россиян замолчать
20:16
"Богиня": Лолита в коротких шортах сразила наповал
19:31
Выздоровление от короновируса: подводные камни
18:31
"Спалился": жених случайно показал победительницу шоу "Холостяк"
18:01
Опозорившаяся Тодоренко жестоко поплатилась
17:46
"Нужно молиться": близкий друг Бабкиной выпустил обращение
17:37
"Достала уже": народ набросился на дочь Заворотнюк
17:37
Россиян лишили последней надежды в борьбе с коронавирусом
16:58
Депутат Госдумы Калашников заразился коронавирусом
16:41
Стала известна причина списания 200 тысяч рублей с карты Волочковой
16:12
Певца Леонидова задержали в Петербурге
16:10
"Конкурс мертв": победа Казаченко в "Голос.Дети" обернулась скандалом
15:32
Черкасов из "Дома-2" впервые стал отцом
15:25
"Вот это гены": сын Галкина удивил способностями (видео)
15:17
Замужем: Пелагея ошарашила известием
15:08
Следят четыре человека: подробности состояния заболевшей Эдиты Пьехи
14:26
Бородина дала смачную оплеуху Собчак за критику блогеров
14:22
"Режущая боль": Стриженова рассказала об онкологии
13:49
100-летний ветеран Второй мировой возглавил музыкальный хит-парад
13:24
Почти 6 тысяч больных за день: обнародованы неутешительные данные по коронавирусу в России
13:13
"Всевышний забирает от нас хороших": Пригожин шокировал случившимся горем
12:45
"Я никогда не вру": Шепелев поглумился над Первым каналом
12:40
Какие осложнения грозят очнувшейся после комы Бабкиной
12:04
Ургант в эфире Первого канала подробно изучил голую Брежневу
11:42
Разовые пропуска на прогулки: в СПЧ предложили смягчить режим самоизоляции
11:36
"Что происходит?": Харламов припал к ногам Гузеевой
11:05
"Ты не тянешь": Тимати врезал Ксении Собчак
11:02
Тодоренко оправдалась после заявления о домашнем насилии
10:32
Казаченко победила в шоу "Голос.Дети"
10:12
Скачки числа заразившихся коронавирусом в России вызвали споры ученых
09:55
Солнцев отправил жену-старушку разносить еду во время эпидемии
09:50
Актер фильма об Индиане Джонсе найден мертвым
09:34
Фриске жестко высказалась о перемирии с Шепелевым: Никогда такого не будет
08:01
Одетый в бронежилет Тимати забрался на крышу с маленьким сыном в коляске
04:03
Джиган заговорил после скандального появления в наркоклинике
03:59
Савельева заставила ахнуть от эротичных снимков
02:03
"Компенсирую в постели": молодая жена Цекало ошарашила деталями интимной жизни
00:04
Коронавирус: последние новости на сегодня, 25 апреля 2020 года
00:01
"Я 15 лет молчала": Седокова заинтриговала народ признанием
21:32
Продление карантина из-за коронавируса в России: назван новый срок
20:22
Совет на выходные, 25-26 апреля 2020 года
19:53
Завели мальчиков: на Первом канале рассекретили гей-пару
19:49
"Есть срыв": нарколог сделал заявление о слетевшей с катушек Борисовой
19:24
Советский эксперимент: профессор РАН нашел оружие против коронавируса и пишет в Минздрав
19:03
Звезду шоу "Дом-2" разбил паралич
загрузить ещё

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

Фриске жестко высказалась о перемирии с Шепелевым: Никогда такого не будет
Советский эксперимент: профессор РАН нашел оружие против коронавируса и пишет в Минздрав
"Конкурс мертв": победа Казаченко в "Голос.Дети" обернулась скандалом
"Мерзавка! Тварь!": разгоряченная Борисова плюнула в лицо обнаглевшей Кравец
"Мы прошли это испытание": дочь Заворотнюк выступила с сообщением
Смерть от коронавируса наступит в ближайшее время: звезде Первого канала стало совсем тяжело
Коронавирус

Коронавирус: последние новости на сегодня, 26 апреля 2020 года

Фото: Агентство городских новостей «Москва»/Кирилл Зыков
Число жертв коронавируса в мире превысило 200 тысяч человек. Последние новости об эпидемии COVID-19 на 26 апреля 2020 года – в материале "Дни.ру".
прочитано 174 раза

Коронавирус в мире

ПО ТЕМЕ

Россиян лишили последней надежды в борьбе с коронавирусом

Коронавирус: последние новости на сегодня, 25 апреля 2020 года

 Коронавирус в мире: последние новости

Сюжеты Коронавирус в мире: последние новости

Заболели – 2 713 520

Умерли – 200 705

Выздоровели – 768 248

По данным Университета Джона Хопкинса, общее число заболевших коронавирусом в мире превышает 2,7 миллиона человек. В США более 900 тысяч зараженных, в Испании – 219 тысяч, на третьем месте находится Италия с 192 тысячами заболевших.

Спровоцированный эпидемией коронавируса экономический кризис будет сильнее, чем рецессия 2008-2009 годов, читает бывший глава Минэкономразвития, помощник президента Максим Орешкин. Российская экономика более подготовлена к кризису за счет накопленных ресурсов, но стать "островком стабильности" она не сможет, полагает чиновник.

Коронавирус в России

Заболели – 74 588

Умерли – 681

Выздоровели – 6 250

Число заболевших коронавирусом в России приближается к 75 тысячам, за сутки зафиксировано 5 966 новых случаев. Премьер-министр Михаил Мишустин дал поручение Минэкономразвития, Роспотребнадзору и Минздраву подготовить до 30 апреля предложения о поэтапном снятии ограничений для бизнеса. Также он поручил определить регионы, которые находятся в зоне риска из-за коронавируса в России.

Известный врач Александр Мясников в своем телеграм-канале призвал не надеяться на вакцину как на панацею от коронавируса. По его словам, в мире существует множество вакцин от самых разных болезней, которые, тем не менее, продолжают ежегодно уносить миллионы жизней.

Коронавирус в Москве

Заболели – 39 515

Умерли – 288

Выздоровели – 2 448

Коронавирус в Москве за сутки выявлен у 2612 человек, общее число заболевших в столице приближается к 40 тысячам. Как сообщает городской оперативный штаб по борьбе с COVID-19, около 85% зараженных – моложе 65 лет. Из них почти половина – лица от 18 до 45 лет.

МестоЗаболелиУмерлиВыздоровели
Москва39 5152882 448
Россия74 5886816250
США869 42245 12371 233
Весь мир2 613 520186 705727 648

Коронавирус | В Москве | В России | В мире

Симптомы | Карта | Статистика | Приколы | Заболевшие звезды | Заболевшие политики

Автор: 26 апреля 2020, 00:30

комментарии

Ответить:

ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

Популярные темы форума

Политика

Стало известно о главной ошибке России на Украине
"Маразматик и глупец": неожиданный поступок Зеленского вызвал шок
Наплевавший на коронавирус Лукашенко попался на чудовищной лжи
"Много маленьких регионов": Украине предрекли распад из-за коронавируса

Шоу-бизнес

"Нужно молиться": близкий друг Бабкиной выпустил обращение
"Достала уже": народ набросился на дочь Заворотнюк
Тодоренко покаялась после скандала и заставила россиян замолчать
"Богиня": Лолита в коротких шортах сразила наповал

Проишествия

Есть пострадавший: на юго-востоке Москвы мужчина открыл стрельбу
Разнесли вдребезги: бандиты навредили бывшему мужу Пугачевой
"Состоял на учете в психдиспансере": житель Рязани расстрелял пятерых человек из-за шума
В Москве полицейские задержали мужчину за нарушение режима самоизоляции

Lifestyle

Умерла актриса Инна Макарова
Чума на оба ваши дома: коронавирус изменил людей до неузнаваемости
В театре Миронова несовершеннолетний покончил с собой из-за неразделенной любви к парню
Японский пианист открыл способ воздействия на здоровье зрителей
Шоу-бизнес

Тодоренко оправдалась после заявления о домашнем насилии

Регина решила объяснить свои слова
Коронавирус

Коронавирус: последние новости на сегодня, 25 апреля 2020 года

Что случилось за сутки
Шоу-бизнес

"Режущая боль": Стриженова рассказала об онкологии

Телеведущая обратилась за помощью к медикам
Шоу-бизнес

"Всевышний забирает от нас хороших": Пригожин шокировал случившимся горем

Продюсер приносит свои соболезнования

Гороскоп

Совет на выходные, 25-26 апреля 2020 года
Гороскоп на выходные, 25-26 апреля 2020 года
Гороскоп на неделю с 27 апреля по 3 мая 2020 года
Гороскоп на сегодня, 24 апреля 2020 года

Фоторепортажи

Новая "Миссис Россия" прокомментировала свою победу в конкурсе
Очаровательная танцовщица собралась стать президентом
Богомолова перекосило рядом с Собчак
Обнародована причина смерти Аллы Вербер

Спорт

"Жуть, конечно": посиневшая Исинбаева вызвала отвращение
"Не хочу никому лизать задницу": Ягудин высказался об отношениях с Плющенко
Денег не хватало даже на проезд: Загитова попала в тяжелую ситуацию
Курьерская доставка: Аршавин сменил работу

Регионы

Через Крымский мост отказались пропускать автомобили
Леденящие душу подробности взрыва дома в Орехово-Зуево
Сухой закон на самоизоляции: россиян удивило новое ограничение от якутских властей
Вдобавок к коронавирусу: в России зафиксирована вспышка опасной инфекции
© 2015-2020 ООО "Дни.ру". Все права защищены. info@dni.ru 18+