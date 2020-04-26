Коронавирус: последние новости на сегодня, 26 апреля 2020 года

Коронавирус в мире
Заболели – 2 713 520
Умерли – 200 705
Выздоровели – 768 248
По данным Университета Джона Хопкинса, общее число заболевших коронавирусом в мире превышает 2,7 миллиона человек. В США более 900 тысяч зараженных, в Испании – 219 тысяч, на третьем месте находится Италия с 192 тысячами заболевших.
Спровоцированный эпидемией коронавируса экономический кризис будет сильнее, чем рецессия 2008-2009 годов, читает бывший глава Минэкономразвития, помощник президента Максим Орешкин. Российская экономика более подготовлена к кризису за счет накопленных ресурсов, но стать "островком стабильности" она не сможет, полагает чиновник.
Коронавирус в России
Заболели – 74 588
Умерли – 681
Выздоровели – 6 250
Число заболевших коронавирусом в России приближается к 75 тысячам, за сутки зафиксировано 5 966 новых случаев. Премьер-министр Михаил Мишустин дал поручение Минэкономразвития, Роспотребнадзору и Минздраву подготовить до 30 апреля предложения о поэтапном снятии ограничений для бизнеса. Также он поручил определить регионы, которые находятся в зоне риска из-за коронавируса в России.
Известный врач Александр Мясников в своем телеграм-канале призвал не надеяться на вакцину как на панацею от коронавируса. По его словам, в мире существует множество вакцин от самых разных болезней, которые, тем не менее, продолжают ежегодно уносить миллионы жизней.
Коронавирус в Москве
Заболели – 39 515
Умерли – 288
Выздоровели – 2 448
Коронавирус в Москве за сутки выявлен у 2612 человек, общее число заболевших в столице приближается к 40 тысячам. Как сообщает городской оперативный штаб по борьбе с COVID-19, около 85% зараженных – моложе 65 лет. Из них почти половина – лица от 18 до 45 лет.
|Место
|Заболели
|Умерли
|Выздоровели
|Москва
|39 515
|288
|2 448
|Россия
|74 588
|681
|6250
|США
|869 422
|45 123
|71 233
|Весь мир
|2 613 520
|186 705
|727 648
Коронавирус | В Москве | В России | В мире
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