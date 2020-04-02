Коронавирус: последние новости сегодня, 2 апреля 2020 года

Коронавирус продолжает оставаться главным фактором, влияющим на все, что происходит в мире. Во многих странах люди не просто не могут вернуться к нормальной жизни, но и откровенно боятся за свое будущее.
Больницы работают на пределе своих возможностей, многие производства, не связанные с жизненно важными интересами, остановлены. Режим карантина и другие санитарно-эпидемиологические ограничения продолжают разделять людей, однако мало кто всерьез решается противостоять против этого – подобные жесткие меры остаются одной из последних преград перед бесконтрольным распространением коронавируса.
Коронавирус в Москве
В российской столице продолжает действовать карантин. Граждан призывают ответственно относиться к соблюдению режима самоизоляции. По состоянию на 2 апреля 2020 года ситуация в городе следующая:
- Заболели – 1880,
- Умерли – 16,
- Выздоровели – 115.
Коронавирус в России
Последние новости о распространении эпидемии в нашей стране показывают, что ситуация по-прежнему выглядит гораздо менее пугающей, чем во многих странах Европы и в США. На сегодня в России:
- Заболели – 3548,
- Умерли – 30,
- Выздоровели – 235.
Продление НЕрабочей недели в России
Накануне газета "Коммерсантъ" сообщила, что власти страны рассматривают возможность продления всеобщего карантина. Однако, сколько дней еще будут действовать ограничения, пока не известно.
Глава Роспотребнадзора Анна Попова на совещании с президентом Владимиром Путиным заявила, что приостановка мероприятий по защите населения от коронавируса может привести к резкому увеличению числа случаев заболевания. Аналогичную позицию высказала и вице-премьер Татьяна Голикова.
Коронавирус в мире
Во всем мире ситуация с коронавирусом продолжает оставаться крайне острой. Последние новости показывают, что эта глобальная пандемия закончится еще не скоро. Статистика всех стран на 2 апреля 2020 года показывает следующее:
- Заболели – 936206,
- Умерли – 47208,
- Выздоровели – 193098.
Коронавирус: статистика сегодня
|Место
|Заболели
|Умерли
|Выздоровели
|Москва
|2475
|19
|140
|Россия
|3548
|30
|235
|Италия
|110574
|13155
|16847
|Весь мир
|936206
|47208
|193098
Коронавирус | В Москве | В России | В Италии | В мире
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