Коронавирус: последние новости сегодня, 2 апреля 2020 года

Последние новости о коронавирусе словно созданы для того, чтобы уничтожать убежденных оптимистов. Радостных вестей от статистики распространения эпидемии по миру по-прежнему невозможно дождаться.

Коронавирус продолжает оставаться главным фактором, влияющим на все, что происходит в мире. Во многих странах люди не просто не могут вернуться к нормальной жизни, но и откровенно боятся за свое будущее.

Больницы работают на пределе своих возможностей, многие производства, не связанные с жизненно важными интересами, остановлены. Режим карантина и другие санитарно-эпидемиологические ограничения продолжают разделять людей, однако мало кто всерьез решается противостоять против этого – подобные жесткие меры остаются одной из последних преград перед бесконтрольным распространением коронавируса.

Коронавирус в Москве

В российской столице продолжает действовать карантин. Граждан призывают ответственно относиться к соблюдению режима самоизоляции. По состоянию на 2 апреля 2020 года ситуация в городе следующая:

Заболели – 1880,

Умерли – 16,

Выздоровели – 115.

Коронавирус в России

Последние новости о распространении эпидемии в нашей стране показывают, что ситуация по-прежнему выглядит гораздо менее пугающей, чем во многих странах Европы и в США. На сегодня в России:

Заболели – 3548,

Умерли – 30,

Выздоровели – 235.

Продление НЕрабочей недели в России

Накануне газета "Коммерсантъ" сообщила, что власти страны рассматривают возможность продления всеобщего карантина. Однако, сколько дней еще будут действовать ограничения, пока не известно.

Глава Роспотребнадзора Анна Попова на совещании с президентом Владимиром Путиным заявила, что приостановка мероприятий по защите населения от коронавируса может привести к резкому увеличению числа случаев заболевания. Аналогичную позицию высказала и вице-премьер Татьяна Голикова.

Коронавирус в мире



Во всем мире ситуация с коронавирусом продолжает оставаться крайне острой. Последние новости показывают, что эта глобальная пандемия закончится еще не скоро. Статистика всех стран на 2 апреля 2020 года показывает следующее:

Заболели – 936206,

Умерли – 47208,

Выздоровели – 193098.

Коронавирус: статистика сегодня

Место Заболели Умерли Выздоровели Москва 2475 19

140

Россия 3548 30 235 Италия 110574 13155 16847 Весь мир 936206

47208

193098



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