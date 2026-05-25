Понедельник 25 мая

Как выбрать мебель для дома и не пожалеть?

93

Хорошо обставленная квартира начинается не с походов по магазинам наугад, а с понимания того, что именно вам нужно и на что обращать внимание. На НОНТОН собран широкий ассортимент мебели для каждой комнаты: от просторных шкафов и удобных диванов до кухонных гарнитуров и практичных тумб. Но прежде чем перейти к выбору конкретных позиций, стоит разобраться с несколькими важными вещами.

С чего начинать: замеры и зонирование

Первое и главное правило при покупке мебели звучит просто: сначала рулетка, потом каталог. Многие люди заказывают шкаф, который физически не входит в нишу, или диван, который перегораживает половину гостиной. Чтобы этого не произошло, нужно снять точные замеры комнаты с учетом дверных проемов, окон и розеток.

После этого имеет смысл набросать простую схему зонирования: где будет стоять основная мебель, как будет организовано движение по комнате, останется ли место для открывания дверей шкафа или ящиков комода.

Диваны: комфорт или компактность

Диван в гостиной задает тон всему интерьеру. Перед покупкой стоит ответить на несколько вопросов.

  • Планируется ли использовать диван как основное спальное место или только для отдыха и гостей?

  • Насколько важна вместительность спального места при раскладывании?

  • Есть ли в квартире дети или домашние животные, для которых нужна износостойкая обивка?

  • Какой механизм трансформации удобнее: книжка, еврокнижка, аккордеон или дельфин?

Для небольших квартир угловые диваны подходят лучше, чем прямые: они эффективнее используют угловое пространство и при этом дают больше посадочных мест. Для просторных гостиных можно рассматривать классические прямые модели с широкими подлокотниками.

Шкафы и системы хранения

Шкаф покупают не только ради красоты, но и ради функциональности. Встроенные модели дают максимум пространства, но требуют точных замеров и нередко профессиональной установки. Корпусные шкафы проще в монтаже и легко переставляются при переезде.

На что обращать внимание при выборе шкафа:

  • Глубина: стандартная глубина для одежды составляет 60 сантиметров, более мелкие модели подойдут для книг, посуды и мелочей.

  • Количество секций и тип наполнения: штанги для одежды, полки, ящики, корзины для белья.

  • Тип дверей: распашные занимают больше места при открывании, раздвижные экономят пространство, но ограничивают доступ к крайним секциям.

  • Материал фасадов: МДФ с покрытием, ЛДСП, стекло или зеркало. Зеркальные фасады визуально расширяют комнату.

Кухонная мебель: между удобством и эстетикой

Кухня требует особого подхода, потому что здесь мебель работает в условиях повышенной влажности, перепадов температуры и постоянных нагрузок. Фасады из влагостойкого МДФ или пластика прослужат дольше, чем натуральный массив без должной обработки.

При планировании кухонного гарнитура учитываются три рабочих зоны: мойка, варочная поверхность и рабочая столешница. Между ними должно быть достаточно пространства для удобной работы. Угловые решения и высокие пеналы помогают использовать вертикальное пространство и разгружают столешницу от лишней утвари.

Тумбы и небольшие предметы

Прикроватные тумбы, тумбы под телевизор, комоды и консоли кажутся мелочью, но именно они формируют удобство в ежедневном использовании. Тумба у кровати с ящиком решает вопрос хранения книг, гаджетов и мелочей. Тумба под телевизор с закрытыми секциями скрывает провода и технику, которую не хочется постоянно видеть.

При выборе таких предметов важно следить за единством стиля: смешение совсем разных фактур и цветов делает интерьер пестрым и перегруженным. Выбирайте мебель из одной коллекции или хотя бы в схожей цветовой гамме.

Материалы для мебели

Маркировки в каталогах поначалу сбивают с толку. Вот краткая расшифровка самых распространенных.

  • ЛДСП (ламинированная древесно-стружечная плита): бюджетный и практичный материал, используется в большинстве корпусной мебели. Качество сильно зависит от производителя и класса эмиссии формальдегида.

  • МДФ: более плотный и однородный материал, хорошо поддается фрезеровке, используется для фасадов.

  • Массив: натуральное дерево, долговечное, но требует ухода и стоит заметно дороже.

  • Экошпон и пленочные покрытия: имитируют дерево или другие фактуры, устойчивы к царапинам и перепадам влажности.

Когда понимание сложилось и замеры сняты, самое время перейти к выбору конкретных моделей. На НОНТОН представлена мебель для каждой зоны квартиры: гостиной, спальни, кухни, прихожей и детской. Удобная навигация по категориям позволяет быстро найти нужный тип мебели, сравнить размеры и характеристики.

Хорошая мебель не обязательно стоит огромных денег. Главное, знать, что именно искать, и не торопиться с выбором. Несколько минут, потраченных на изучение параметров модели, сберегут от разочарований после доставки.

Ранняя диагностика заболеваний желудка и кишечника

Пищеварительная система играет ключевую роль в обеспечении жизнедеятельности организма, расщепляет пищу, снабжая его энергией, жизненно необходимыми элементами и микронутриентами. Сбои в функционировании желудочно-кишечного тракта (ЖКТ) способны повлечь за собой опасные последствия, начиная с дефицита витаминов и нарушений стула до острых хирургических состояний и онкологических новообразований. Среди часто встречающихся болезней: гастриты, пептические язвы, колиты, полипоз, воспаление печени (гепатит), цирротические изменения печени, а также рак желудка и колоректальный рак. Патологии ЖКТ занимают одно из ведущих мест в общей структуре заболеваемости.

Все, что нужно знать о Дарконе

Среди множества документов, которые репатриант получает в Израиле, Даркон занимает особое место. Это не просто удостоверение личности, а полноценный биометрический загранпаспорт, без которого нельзя пересечь ни одну границу от имени государства Израиль. При этом у многих новых граждан страны возникает одна и та же проблема: гражданство уже есть, а паспорт – нет, и непонятно, с чего начинать. Узнайте, как получить Даркон. Что такое Даркон и чем он отличается от других документовДаркон – это израильский заграничный паспорт международного образца.

Как OneIT развивает туристические сервисы на международных рынках

Рынок туристических онлайн-сервисов за последние годы существенно изменился. Пользователи всё чаще предпочитают самостоятельно искать и сравнивать предложения. Компания OneIT занимается разработкой и развитием интернет-сервисов в сфере туризма.

Куда обращаться для оформления займа под залог авто?

Что делать, когда срочно нужны деньги, а времени для обращения в банк нет? Пока финансовые организации проверяют кредитную историю и требуют кучу справок, ситуация может только усложниться. Именно поэтому многие жители Екатеринбурга все чаще выбирают современные агрегаторы финансовых продуктов, которые собирают лучшие предложения от проверенных компаний и помогают получить средства быстро и без лишней бюрократии. Если вы ищете надежный автоломбард в Екатеринбурге, который помогает быстро получить деньги, стоит обратить внимание на сервис Автоломбард999.

Займы без выходных: рейтинг МФО, которые работают в праздники и помогают в любой момент

Жизнь иногда подкидывает ситуации, когда деньги нужны срочно, а за окном – суббота, воскресенье или длинные праздники. Банки в такие дни чаще всего закрыты или работают по укороченному графику, а вот микрофинансовые организации давно решили эту проблему. Многие из них предлагают полностью круглосуточный сервис, где заявку можно отправить в любое время суток, и деньги придут на карту буквально за минуты. Если внезапно понадобились средства на непредвиденные расходы, стоит обратить внимание на проверенные платформы, где есть круглосуточные займы.

