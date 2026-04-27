Все, что нужно знать о Дарконе

Среди множества документов, которые репатриант получает в Израиле, Даркон занимает особое место. Это не просто удостоверение личности, а полноценный биометрический загранпаспорт, без которого нельзя пересечь ни одну границу от имени государства Израиль. При этом у многих новых граждан страны возникает одна и та же проблема: гражданство уже есть, а паспорт – нет, и непонятно, с чего начинать. Узнайте, как получить Даркон.

Что такое Даркон и чем он отличается от других документов

Даркон – это израильский заграничный паспорт международного образца. Он содержит биометрические данные владельца: цифровое фото, отпечатки пальцев и оцифрованную подпись. Именно этот документ предъявляется на пограничных пунктах при выезде из Израиля, при въезде в другие страны и при обращении в израильское посольство за рубежом.

Часто его путают с Теудат Зеут – внутренним удостоверением личности. Теудат Зеут достаточно для жизни внутри страны, но за ее пределами он не работает. Также существует Лессе-Пассе, или Теудат Маавар, – временный проездной документ, который выдается тем, кто еще не имеет права на полноценный Даркон. Это принципиально разные вещи.

Возможности, которые открывает израильский загранпаспорт, весьма серьезные – гражданин Израиля может без визы въехать примерно в 160 государств. Среди них большинство стран Европы, включая Великобританию, а также Япония, Южная Корея, Сингапур и другие. При этом для некоторых стран – например, США – потребуется виза, однако её оформляют сразу на 10 лет.

Если вам предстоит разобраться с этим вопросом из России, стоит заранее изучить, как устроено получение Даркона в Москве через консульство – процедура имеет свои нюансы и занимает больше времени, чем на территории самого Израиля.

Кто имеет право на получение Даркона и на какой срок?

Здесь начинается самое интересное. Документ выдается только гражданам Израиля, но не сразу и не всем в одинаковом объеме. Правила изменились в конце 2024 года, и теперь для новых репатриантов действует более строгая схема.

На первый Даркон можно претендовать только после того, как прошел год с момента получения гражданства. При этом учитывается не только срок, но и реальное время нахождения в стране.

Схема выглядит так:

  • Если с момента получения гражданства прошло от 1 до 5 лет, а суммарное время пребывания в Израиле составляет не менее 75% – выдается Даркон на 5 лет.

  • Если тот же срок, но время пребывания в стране составляет от 25 до 75% – паспорт могут выдать на 12 месяцев.

  • Если гражданство оформлено более 5 лет назад и суммарное присутствие в стране превышает 75% – Даркон выдается на 10 лет.

Важный момент: пребывание считается суммарно, а не непрерывно. То есть все поездки в Израиль складываются в общую копилку.

Тем, кто не подходит под эти условия, доступен Лессе-Пассе – временный документ без временных ограничений на его выдачу. Он действует ограниченный срок и не дает тех же возможностей, что и полноценный паспорт, но позволяет выезжать за рубеж.

Когда требуется поддержка граждан Израиля, люди часто обращаются в Israel Assist. У компании есть офис в Москве на Большой Полянке, специализируется именно на таких задачах – от проверки документов до записи в консульство и сопровождения на всех этапах.

Как проходит процедура получения из России

Для тех, кто находится в Москве или других городах России, процедура проходит через консульство Израиля. Это означает очередь, заранее назначенную запись и точный пакет документов – без лишнего. Консульство не прощает ошибок в бумагах и не любит, когда люди приходят неподготовленными.

Для подачи заявления понадобятся:

  • Теудат зеут или документ, подтверждающий гражданство Израиля;

  • документы, подтверждающие время пребывания в стране (въездные штампы, справки и т.д.);

  • фотография в соответствии с требованиями;

  • заявление установленного образца;

  • квитанция об оплате консульского сбора.

Сроки оформления через консульство, как правило, длиннее, чем при обращении напрямую в МВД Израиля. Поэтому многие предпочитают воспользоваться профессиональным сопровождением – это позволяет избежать отказа из-за технических ошибок и сократить время ожидания.

Частые ошибки, которые затягивают процесс

Многие репатрианты сталкиваются с задержками не из-за объективных причин, а из-за вполне предотвратимых промахов. Вот на что стоит обратить внимание заранее:

  • Неправильно подсчитанное время пребывания в Израиле – это самая распространенная ошибка. Некоторые считают только последние поездки, забывая про более ранние.

  • Фото не соответствует требованиям – требования к биометрическому фото жесткие, и обычная «паспортная» съемка в российском фотоателье нередко не подходит.

  • Истек срок действия теудат зеут или других базовых документов – это автоматически блокирует подачу.

  • Неверно заполненное заявление – мелкие ошибки в транслитерации имени или дате могут стать поводом для возврата пакета.

Проверить документы и убедиться в их корректности до визита в консульство – это не лишняя предосторожность, а реальная экономия нескольких недель.

Даркон – документ не самый простой в получении, особенно из-за пределов Израиля. Но при грамотной подготовке и понимании правил, процедура вполне управляема.

Компания OneIT занимается разработкой и развитием интернет-сервисов в сфере туризма. Основатель компании Алексей Морозов начал развивать проекты в сфере туристических онлайн-сервисов в 2018 году. Компания OneIT занимается разработкой и развитием интернет-сервисов в сфере туризма.

Что делать, когда срочно нужны деньги, а времени для обращения в банк нет? Пока финансовые организации проверяют кредитную историю и требуют кучу справок, ситуация может только усложниться. Именно поэтому многие жители Екатеринбурга все чаще выбирают современные агрегаторы финансовых продуктов, которые собирают лучшие предложения от проверенных компаний и помогают получить средства быстро и без лишней бюрократии. Если вы ищете надежный автоломбард в Екатеринбурге, который помогает быстро получить деньги, стоит обратить внимание на сервис Автоломбард999.

Жизнь иногда подкидывает ситуации, когда деньги нужны срочно, а за окном – суббота, воскресенье или длинные праздники. Банки в такие дни чаще всего закрыты или работают по укороченному графику, а вот микрофинансовые организации давно решили эту проблему. Многие из них предлагают полностью круглосуточный сервис, где заявку можно отправить в любое время суток, и деньги придут на карту буквально за минуты. Если внезапно понадобились средства на непредвиденные расходы, стоит обратить внимание на проверенные платформы, где есть круглосуточные займы.

Знаете, иногда в суете повседневности так хочется просто отключиться от всего – от бесконечных уведомлений, скроллинга в соцсетях и накопившегося стресса на работе. И вот тут на сцену выходит он – пасьянс, эта вечная классика, которая словно переносит вас в более спокойные, неторопливые времена. Помните, как в 90-х на стареньких компьютерах с Windows часами раскладывали карты, пытаясь собрать все масти в аккуратные стопки? А сегодня эта игра эволюционировала, перекочевав в онлайн, и стала еще доступнее и удобнее.

Еркожа Акылбек оценивает девелоперские проекты через призму двадцатилетней работы в международном аудите. Частный инвестор Еркожа Акылбек: почему аудиторский подход важен для девелоперских инвестиций в ОАЭ Еркожа Акылбек оценивает девелоперские проекты через призму двадцатилетней работы в международном аудите.

