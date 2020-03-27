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"В 10 раз больше": озвучено реальное число зараженных коронавирусом

Коронавирус в мире, последние новости. Фото: Bai Xueqi/Xinhua/www.globallookpress.com
Заболевших коронавирусом COVID-19 гораздо больше, чем гласит официальная статистика. С заявлением выступил известный академик. 

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Реальное количество зараженных коронавирусом на Украине больше, чем гласит статистика, полагает директор Института биохимии имени Палладина Сергей Комиссаренко. По его мнению, число заболевших в стране в восемь, а то и в десять раз выше официальных цифр.

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Статистике академик не доверяет из-за системы учета носителей COVID-19. К зараженным относят только тех, у кого проявились симптомы коронавируса. Тех, у кого нет признаков заболевания, официальная статистика не учитывает, пояснил ученый.

Таких людей может быть очень много, подчеркнул он. В связи с этим Комиссаренко прогнозирует резкий рост заболеваемости коронавирусом в ближайшее время, сообщает "Царьград".

В России число зараженных коронавирусом достигло 1036, большинство случаев фиксируется в Москве и области. На следующей неделе в городе закроют все места массового скопления людей, работать будут только магазины продуктов и товаров первой необходимости, а также аптеки.

На Украине подтверждено более 200 случаев заражения коронавирусом. Из них четверть приходится на Киев. В городе введены ограничения на передвижение граждан, не работает метрополитен, пассажиров перевозит наземный транспорт.

На первое место в мире по числу заражения COVID-19 вышли Соединенные Штаты: там подтверждено более 85 тысяч случаев. В Китае за все время эпидемии коронавируса выявлено около 82 тысяч инфицированных. При этом власти КНР с 27 марта сняли карантин с провинции Хубэй, а с 8 апреля отменяют ограничения для 12-миллионного Уханя, с которого началась пандемия.

Автор: 27 марта 2020, 13:26

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