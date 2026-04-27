Как OneIT развивает туристические сервисы на международных рынках

Компания OneIT занимается разработкой и развитием интернет-сервисов в сфере туризма. Основатель компании Алексей Морозов начал развивать проекты в сфере туристических онлайн-сервисов в 2018 году.

В отличие от многих игроков рынка, компания развивает свои проекты без привлечения внешних инвестиций, делая ставку на органический рост и постепенное масштабирование. Такой подход позволяет запускать новые проекты и выходить на новые рынки с минимальными затратами и контролировать развитие сервисов на всех этапах.

На сегодняшний день сервисы OneIT работают в нескольких странах и привлекают десятки тысяч пользователей ежедневно. Компания продолжает развивать существующие проекты и расширять своё присутствие на новых рынках.

Как развивается рынок туристических онлайн-сервисов

Рынок туристических онлайн-сервисов за последние годы существенно изменился. Пользователи всё чаще предпочитают самостоятельно искать и сравнивать предложения, используя агрегаторы и специализированные платформы. Это позволяет быстрее находить подходящие варианты перелётов и путешествий без обращения к традиционным агентствам.

Одновременно с ростом спроса усилилась и конкуренция. На рынке присутствуют крупные международные сервисы с большими маркетинговыми бюджетами, что делает вход в нишу более сложным. В таких условиях важную роль начинают играть не только рекламные инструменты, но и качество продукта, удобство интерфейса и способность проекта привлекать органический трафик.

Дополнительным фактором развития стало расширение географии онлайн-сервисов. Всё больше проектов ориентируются не на один рынок, а сразу на несколько стран, адаптируя свои продукты под локальные особенности пользователей и поискового спроса.

С чего начинается запуск digital-проекта

Запуск нового проекта в компании OneIT начинается с анализа рынка и пользовательского спроса. В первую очередь изучаются поисковые запросы, поведение пользователей и уровень конкуренции в конкретной стране. Это позволяет понять, есть ли потенциал для запуска сервиса и какие направления наиболее востребованы.

На основе этих данных формируется структура будущего проекта: определяются ключевые разделы, логика работы сервиса и основные пользовательские сценарии. Особое внимание уделяется тому, как пользователи ищут информацию и какие задачи хотят решить с помощью сервиса.

После этого начинается подготовка контента и технической базы проекта. Сервис изначально разрабатывается с учётом возможности дальнейшего масштабирования, чтобы в дальнейшем его можно было адаптировать под другие рынки без полной переработки.

Почему ставка сделана на SEO

В компании OneIT изначально было принято решение развивать проекты без значительных затрат на платную рекламу. Основной акцент сделан на органический поисковый трафик, который позволяет привлекать пользователей без постоянных вложений в маркетинг.

Такой подход требует больше времени на запуск и развитие проекта, но в долгосрочной перспективе обеспечивает стабильный поток пользователей. Работа строится вокруг анализа поискового спроса, создания структуры сайтов и подготовки контента, ориентированного на реальные запросы пользователей.

SEO становится не просто инструментом продвижения, а частью общей стратегии развития продукта. Это позволяет конкурировать с крупными игроками рынка, даже при ограниченных ресурсах, и постепенно наращивать аудиторию проектов на разных рынках.

Как происходит выход на новые страны

После запуска и отработки проекта на одном рынке компания OneIT переходит к масштабированию на другие страны. Для этого используются уже готовая технологическая база и накопленный опыт, что позволяет значительно ускорить процесс запуска.

При выборе нового рынка анализируются поисковый спрос, уровень конкуренции и особенности поведения пользователей. На основе этих данных проект адаптируется под конкретную страну: создаётся локализованная версия сайта, учитываются языковые особенности и структура пользовательских запросов.

Благодаря такому подходу запуск нового рынка может занимать от одной до двух недель. Это позволяет быстро тестировать разные направления и постепенно расширять географию присутствия проектов без существенного увеличения затрат.

Каких результатов удалось достичь

Компания OneIT смогла выстроить устойчивую модель развития интернет-сервисов в сфере туризма. На сегодняшний день проекты компании работают в ряде стран, включая Россию, Узбекистан, Казахстан, Кыргызстан, Беларусь, Польшу, Латвию, Литву, Румынию и Молдову.

Суммарная аудитория сервисов составляет около 50 000 пользователей ежедневно, что эквивалентно примерно 1,5 млн пользователей в месяц. Проекты развиваются на основе органического трафика и демонстрируют стабильную динамику роста без использования значительных рекламных бюджетов.

Благодаря единой технологической базе компания может запускать новые рынки в короткие сроки — в среднем от одной до двух недель. При этом новые проекты выходят на операционную прибыльность в течение первых 12 месяцев работы.

Планы по дальнейшему развитию

Компания OneIT продолжает развивать существующие проекты и планирует расширять своё присутствие на новых рынках. Основной фокус остаётся на запуске локализованных версий сервисов в других странах и увеличении аудитории за счёт органического трафика.

Также компания планирует развивать новые направления в сфере туристических сервисов, включая расширение функциональности существующих платформ и запуск дополнительных продуктов, связанных с поиском и бронированием путешествий.

В долгосрочной перспективе OneIT рассматривает дальнейшее масштабирование проектов на новые регионы и укрепление позиций на текущих рынках за счёт постепенного роста аудитории и развития технологической базы сервисов.

Все, что нужно знать о Дарконе

Среди множества документов, которые репатриант получает в Израиле, Даркон занимает особое место. Это не просто удостоверение личности, а полноценный биометрический загранпаспорт, без которого нельзя пересечь ни одну границу от имени государства Израиль. При этом у многих новых граждан страны возникает одна и та же проблема: гражданство уже есть, а паспорт – нет, и непонятно, с чего начинать. Узнайте, как получить Даркон. Что такое Даркон и чем он отличается от других документовДаркон – это израильский заграничный паспорт международного образца.

Куда обращаться для оформления займа под залог авто?

Что делать, когда срочно нужны деньги, а времени для обращения в банк нет? Пока финансовые организации проверяют кредитную историю и требуют кучу справок, ситуация может только усложниться. Именно поэтому многие жители Екатеринбурга все чаще выбирают современные агрегаторы финансовых продуктов, которые собирают лучшие предложения от проверенных компаний и помогают получить средства быстро и без лишней бюрократии. Если вы ищете надежный автоломбард в Екатеринбурге, который помогает быстро получить деньги, стоит обратить внимание на сервис Автоломбард999.

Займы без выходных: рейтинг МФО, которые работают в праздники и помогают в любой момент

Жизнь иногда подкидывает ситуации, когда деньги нужны срочно, а за окном – суббота, воскресенье или длинные праздники. Банки в такие дни чаще всего закрыты или работают по укороченному графику, а вот микрофинансовые организации давно решили эту проблему. Многие из них предлагают полностью круглосуточный сервис, где заявку можно отправить в любое время суток, и деньги придут на карту буквально за минуты. Если внезапно понадобились средства на непредвиденные расходы, стоит обратить внимание на проверенные платформы, где есть круглосуточные займы.

Пасьянс в цифровую эпоху: почему старая добрая игра не сдает позиций

Знаете, иногда в суете повседневности так хочется просто отключиться от всего – от бесконечных уведомлений, скроллинга в соцсетях и накопившегося стресса на работе. И вот тут на сцену выходит он – пасьянс, эта вечная классика, которая словно переносит вас в более спокойные, неторопливые времена. Помните, как в 90-х на стареньких компьютерах с Windows часами раскладывали карты, пытаясь собрать все масти в аккуратные стопки? А сегодня эта игра эволюционировала, перекочевав в онлайн, и стала еще доступнее и удобнее.

Частный инвестор Еркожа Акылбек: почему аудиторский подход важен для девелоперских инвестиций в ОАЭ

Еркожа Акылбек оценивает девелоперские проекты через призму двадцатилетней работы в международном аудите.

