Ранняя диагностика заболеваний желудка и кишечника

Пищеварительная система играет ключевую роль в обеспечении жизнедеятельности организма, расщепляет пищу, снабжая его энергией, жизненно необходимыми элементами и микронутриентами. Сбои в функционировании желудочно-кишечного тракта (ЖКТ) способны повлечь за собой опасные последствия, начиная с дефицита витаминов и нарушений стула до острых хирургических состояний и онкологических новообразований. Среди часто встречающихся болезней: гастриты, пептические язвы, колиты, полипоз, воспаление печени (гепатит), цирротические изменения печени, а также рак желудка и колоректальный рак.

Патологии ЖКТ занимают одно из ведущих мест в общей структуре заболеваемости. Многие патологии желудка и кишечника развиваются постепенно и на начальных стадиях проявляются лишь незначительным дискомфортом. Это могут быть тяжесть после еды, чувство переполнения, вздутие, периодические боли в животе, изжога или нарушения стула. Поскольку подобные симптомы часто не воспринимаются как серьезная проблема, заболевание может длительное время оставаться без внимания.

Ранняя диагностика помогает выявлять патологические изменения, уточнить причину симптомов и начать необходимое лечение. С внедрением новых технологий диагностика стала более информативной и точной, а проведение исследований — безопаснее и удобнее для пациентов.

Эндоскопические исследования назначаются при необходимости визуальной оценки состояния внутренних органов и выполнения диагностических или лечебных манипуляций. Для раннего выявления заболеваний пищевода, желудка, кишечника, печени и других органов желудочно-кишечного тракта применяются различные методы диагностики:

Ультразвуковое исследование (УЗИ) — позволяет оценить структуру печени, желчного пузыря, поджелудочной железы и других органов брюшной полости.

Гастроскопия — это метод обследования, при котором врач с помощью тонкой гибкой трубки с камерой (эндоскопа) осматривает пищевод, желудок и двенадцатиперстную кишку изнутри. Во время эндоскопической диагностики можно отобрать небольшие образцы тканей для дальнейшего лабораторного исследования (гистологического, цитологического, гистохимического), осуществить лечебные процедуры и обнаружить заболевания на ранних стадиях. Процедура также называется ФГДС или ЭГДС.

Колоноскопия — позволяет исследовать состояние толстого кишечника, обнаруживать воспалительные процессы, полипы и другие патологические изменения.

Ректороманоскопия — быстрый и информативный метод обследования прямой и сигмовидной кишки с помощью эндоскопа. Выявляет воспаления, полипы, язвы и другие изменения слизистой.

Компьютерная томография (КТ) — это высокоточный метод диагностики, при котором с помощью рентгеновских лучей получают послойные изображения желудка и кишечника.

Магнитно-резонансная томография (МРТ) — неинвазивный метод диагностики. Помогает уточнить характер изменений мягких тканей с помощью магнитного поля и радиоволн и проводить точную диагностику в сложных случаях.

Также назначают анализ крови, который помогает выявить воспаление, анемию, нарушения функции печени и обмена веществ.

Кроме того, проводят анализ кала для оценки работы пищеварения, выявления скрытой крови, воспалительных процессов и состояния кишечной микрофлоры.

Эндоскопия проводится в условиях клиники с использованием местной анестезии или внутривенного наркоза, что обеспечивает пациентам максимальный комфорт во время процедуры и длится всего около десяти минут. По результатам диагностики врач подробно объяснит заключение и подберет тактику лечения.