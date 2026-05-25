Понедельник 25 мая

14:15Травят за ваши же деньги: Мясников в пух и прах разнес мифы о "модном" витамине и завышенных нормах 13:13Ранняя диагностика заболеваний желудка и кишечника
Ранняя диагностика заболеваний желудка и кишечника

211

Пищеварительная система играет ключевую роль в обеспечении жизнедеятельности организма, расщепляет пищу, снабжая его энергией, жизненно необходимыми элементами и микронутриентами. Сбои в функционировании желудочно-кишечного тракта (ЖКТ) способны повлечь за собой опасные последствия, начиная с дефицита витаминов и нарушений стула до острых хирургических состояний и онкологических новообразований. Среди часто встречающихся болезней: гастриты, пептические язвы, колиты, полипоз, воспаление печени (гепатит), цирротические изменения печени, а также рак желудка и колоректальный рак.

Патологии ЖКТ занимают одно из ведущих мест в общей структуре заболеваемости. Многие патологии желудка и кишечника развиваются постепенно и на начальных стадиях проявляются лишь незначительным дискомфортом. Это могут быть тяжесть после еды, чувство переполнения, вздутие, периодические боли в животе, изжога или нарушения стула. Поскольку подобные симптомы часто не воспринимаются как серьезная проблема, заболевание может длительное время оставаться без внимания.

Ранняя диагностика помогает выявлять патологические изменения, уточнить причину симптомов и начать необходимое лечение. С внедрением новых технологий диагностика стала более информативной и точной, а проведение исследований — безопаснее и удобнее для пациентов.

Эндоскопические исследования назначаются при необходимости визуальной оценки состояния внутренних органов и выполнения диагностических или лечебных манипуляций. Для раннего выявления заболеваний пищевода, желудка, кишечника, печени и других органов желудочно-кишечного тракта применяются различные методы диагностики:

  • Ультразвуковое исследование (УЗИ) — позволяет оценить структуру печени, желчного пузыря, поджелудочной железы и других органов брюшной полости.
  • Гастроскопия — это метод обследования, при котором врач с помощью тонкой гибкой трубки с камерой (эндоскопа) осматривает пищевод, желудок и двенадцатиперстную кишку изнутри. Во время эндоскопической диагностики можно отобрать небольшие образцы тканей для дальнейшего лабораторного исследования (гистологического, цитологического, гистохимического), осуществить лечебные процедуры и обнаружить заболевания на ранних стадиях. Процедура также называется ФГДС или ЭГДС.
  • Колоноскопия — позволяет исследовать состояние толстого кишечника, обнаруживать воспалительные процессы, полипы и другие патологические изменения.
  • Ректороманоскопия — быстрый и информативный метод обследования прямой и сигмовидной кишки с помощью эндоскопа. Выявляет воспаления, полипы, язвы и другие изменения слизистой.
  • Компьютерная томография (КТ) — это высокоточный метод диагностики, при котором с помощью рентгеновских лучей получают послойные изображения желудка и кишечника.
  • Магнитно-резонансная томография (МРТ) — неинвазивный метод диагностики. Помогает уточнить характер изменений мягких тканей с помощью магнитного поля и радиоволн и проводить точную диагностику в сложных случаях.

Также назначают анализ крови, который помогает выявить воспаление, анемию, нарушения функции печени и обмена веществ.

Кроме того, проводят анализ кала для оценки работы пищеварения, выявления скрытой крови, воспалительных процессов и состояния кишечной микрофлоры.

Эндоскопия проводится в условиях клиники с использованием местной анестезии или внутривенного наркоза, что обеспечивает пациентам максимальный комфорт во время процедуры и длится всего около десяти минут. По результатам диагностики врач подробно объяснит заключение и подберет тактику лечения.

25 мая 2026, 13:13
Хорошо обставленная квартира начинается не с походов по магазинам наугад, а с понимания того, что именно вам нужно и на что обращать внимание. На НОНТОН собран широкий ассортимент мебели для каждой комнаты: от просторных шкафов и удобных диванов до кухонных гарнитуров и практичных тумб. Но прежде чем перейти к выбору конкретных позиций, стоит разобраться с несколькими важными вещами. С чего начинать: замеры и зонированиеПервое и главное правило при покупке мебели звучит просто: сначала рулетка, потом каталог.

Среди множества документов, которые репатриант получает в Израиле, Даркон занимает особое место. Это не просто удостоверение личности, а полноценный биометрический загранпаспорт, без которого нельзя пересечь ни одну границу от имени государства Израиль. При этом у многих новых граждан страны возникает одна и та же проблема: гражданство уже есть, а паспорт – нет, и непонятно, с чего начинать. Узнайте, как получить Даркон. Что такое Даркон и чем он отличается от других документовДаркон – это израильский заграничный паспорт международного образца.

Рынок туристических онлайн-сервисов за последние годы существенно изменился. Пользователи всё чаще предпочитают самостоятельно искать и сравнивать предложения. Компания OneIT занимается разработкой и развитием интернет-сервисов в сфере туризма.

Что делать, когда срочно нужны деньги, а времени для обращения в банк нет? Пока финансовые организации проверяют кредитную историю и требуют кучу справок, ситуация может только усложниться. Именно поэтому многие жители Екатеринбурга все чаще выбирают современные агрегаторы финансовых продуктов, которые собирают лучшие предложения от проверенных компаний и помогают получить средства быстро и без лишней бюрократии. Если вы ищете надежный автоломбард в Екатеринбурге, который помогает быстро получить деньги, стоит обратить внимание на сервис Автоломбард999.

Жизнь иногда подкидывает ситуации, когда деньги нужны срочно, а за окном – суббота, воскресенье или длинные праздники. Банки в такие дни чаще всего закрыты или работают по укороченному графику, а вот микрофинансовые организации давно решили эту проблему. Многие из них предлагают полностью круглосуточный сервис, где заявку можно отправить в любое время суток, и деньги придут на карту буквально за минуты. Если внезапно понадобились средства на непредвиденные расходы, стоит обратить внимание на проверенные платформы, где есть круглосуточные займы.

