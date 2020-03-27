Путин под угрозой? В администрации президента обнаружили коронавирус

Заболевший не контактировал с президентом, поспешил успокоить журналистов Песков. Ранее об инфицировании в администрации президента сообщили в РБК со ссылкой на источники.
По словам Пескова, предпринимаются необходимые санитарно-эпидемиологические нормы. "Это лишний раз доказывает оправданность мер предосторожности", – сказал представитель главы государства.
При этом осведомленные журналисты напомнили Дмитрию Пескову, что он ходил на день рождения Аллы Крутой, где присутствовал зараженный коронавирусом Лев Лещенко. Пресс-секретарь президента в ответ заявил, что с певцом не контактировал, да и рукопожатия с другими ограничил.
Ранее сообщалось, что в администрации президента выявлены два чиновника с подозрением на коронавирус COVID-19. Заражение зафиксировали после первичного тестирования. Также сообщалось, что инфицирование подтвердилось у сотрудника Управления делами главы государства.
Общее число зараженных COVID-19 в России 27 марта достигло 1036 человек. Наибольшее число заболевших выявлено в Москве и области. С 28 марта по 5 апреля в столичном регионе будут закрыты заведения общепита, торговые центры, службы быта и другие места массового скопления людей.
По всему миру количество зараженных превысило 530 тысяч. Умерли более 20 тысяч, 120 – выздоровели. Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила распространение коронавируса пандемией.
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