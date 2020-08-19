Слушание по делу Ефремова прервали из-за сообщений о бомбе в здании суда

Этот судебный процесс многие называют представлением, ведь на каждом слушании происходит что-то интересное. Вольно-невольно внимание к происходящему привлекает защитник Михаила Ефремова Эльман Пашаев, которые запутался в своих высказываниях.
На прошлой неделе юрист уверял, что актер перенес инсульт. Теперь же, когда известен настоящий диагноз артиста, адвокат едва держит себя в руках. Он набрасывается на журналистов с обвинениями в непрофессионализме.
На последнем заседании Пашаев пригласил двух свидетелей, которые выступили в поддержку Ефремова. Ими оказались актер Никита Высоцкий и ресторатор Татьяна Беркович. Последняя спровоцировала перепалку в зале суда. Она обвинила Александра Добровинского, защищающего семью погибшего в ДТП Сергея Захарова, в разжигании ненависти против Михаила Олеговича.
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