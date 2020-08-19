Эксклюзив Шоу "Дом-2" Заворотнюк Ефремов устроил смертельное ДТП Коронавирус

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Шоу-бизнес
Защищающую Ефремова подругу заподозрили в поставке ему наркотиков

Защищающую Ефремова подругу заподозрили в поставке ему наркотиков

Михаил Ефремов. Фото: Сергей Бобылев/ТАСС
Артист проходит свидетелем по делу о сбыте наркотиков. Следствие полагает, что запрещенные вещества Михаилу Ефремову поставляла его подруга, ресторатор Татьяна Беркович.
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По словам сотрудников правоохранительных органов, расследование дела о наркотиках, которое возбудили после скандального ДТП с участием артиста, все еще продолжается. Сейчас следствие проверяет причастность Татьяны Беркович к сбыту запрещенных веществ. Женщина находится в статусе подозреваемой.

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Михаил Олегович Ефремов

Михаил Олегович Ефремов Актер

Отметим, ранее по этому делу уже допросили Михаила Ефремова. Актер отказался говорить что-либо.

Добавим, что Татьяна Беркович выступала свидетелем защиты в Пресненском суде Москвы, где состоялось очередное заседание по делу о нашумевшей смертельной аварии в центре Москвы. Во время слушания женщина устроила перепалку с адвокатом стороны обвинения Александром Добровинским.

Общаясь с журналистами у здания суда, Татьяна Беркович сообщила, что одной из первых приехала на место ДТП. Она заглядывала в машину Ефремова, видела его раны. Актер заставил ее ехать в больницу к пострадавшему Сергею Захарову. В клинике она встретила начальника потерпевшего, а также его сожительницу Ирину Стерхову.

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Публикация от ДНИ.РУ (@dniru)

Напомним, 8 июня актер Михаил Ефремов спровоцировал ДТП в центре столицы. В результате погиб сотрудник курьерской службы Сергей Захаров. Экспертиза нашла в крови артиста алкоголь в высоких дозах и наркотики.

Автор: 19 августа 2020, 17:18 Источник: "Комсомольская правда" ✓ Надежный источник
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комментарии

Ответить:

ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

й организации не все с чмстой свестьюСмогли же кукловроды все сделать так.как сделалиВозник прецендент-якобы арестовали ее муженька,который специально спровоцировал ситуацию,ячтобыт его повязали-процесс был запущенЕго женушка должна была очистить ему дооржку-дать зеленый свет,потом он появится на одлимпе и делотв шляпе
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Всю жизнь только пил ,делал детей и переходил от одной бабы к другой Пьянь паршивая и еще трус А окружение его-это что-то бабы алокашки и наркоманки Конечно,эта Беркович угощала его наркотиками,сомнения нет никакогоСколько уже можно судить,суд превратился в спектакль однго актера То он умирает.то он теряет сознание,то у него инсульт и через два дня уже дома,то он молчит.Чего молчишь,язка нет Скажи-принимал или нет травку или боишься-трус
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