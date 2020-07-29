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Озвучена шокирующая версия событий в деле Ефремова: за рулем был каскадер (видео)

Михаил Ефремов зря приехал в Пресненский суд. Его адвокат не явился на слушание. Зато актера тепло встретили поклонники.

Продолжение: Отказ Ефремова признать вину в ДТП возмутил жену погибшего водителя: Это не мужской поступок
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Как и предполагалось, судебные заседания по делу Михаила Ефремова вызвали ажиотаж. На место прибыли не только журналисты, но и поклонники, которые встали на защиту актера. По мнению некоторых, артиста просто-напросто подставили.

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Михаил Олегович Ефремов

Михаил Олегович Ефремов Актер

С представителями СМИ пообщалась некая Марина Палта, которая очень ценит талант Михаила Ефремова. Она не сомневается, что за рулем в тот вечер вместо актера находился каскадер от спецслужб. Якобы в машине было специальное оборудование, благодаря которому никто не пострадал.

Также поклонница считает аварию провокацией. Она назвала произошедшее покушением на жизнь Ефремова. В такую версию событий женщина поверила после того, как Никита Джигурда, по ее словам, нашел доказательства невиновности артиста.

Напомним, что Михаил Ефремов не признает вину. На вопросы собравшихся около здания суда журналистов он отвечать не стал.

Автор: 29 июля 2020, 14:28 Источник: Life Shot
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