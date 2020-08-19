Пашаев обвинил родных погибшего Захарова в грязном пиаре: Они на рубль даже не пострадали

Каждый день в СМИ появляются новые подробности о судебном процессе над актером Михаилом Ефремовым, который, по имеющимся данным, стал виновником смертельной аварии. Общественность разделилась на два лагеря: кто-то считает что артиста подставили за его оппозиционные высказывания, а кто-то требует для горе-водителя длительного тюремного заключения за загубленную душу.
Интересы Ефремова вызвался представлять одиозный адвокат Эльман Пашаев, которого многие сравнивают с персонажем популярного сериала "Во все тяжкие" – Солом Гудманом. Пашаев умеет искусно работать с журналистами, поэтому из-за его резонансных высказываний трагическая по всем канонам история успела превратиться в своеобразное реалити-шоу.
Недавно адвокат заявил, что близкие погибшего курьера Сергея Захарова активно участвуют в судебном процессе лишь для того, чтобы попиариться и заработать денег. Пашаев убежден, что сын, брат и супруга Захарова не заслуживают ни рубля компенсации.
Адвокат Ефремова считает, что родственники умершего играют на публику. "Я первый раз вижу таких потерпевших", – цитирует Пашаева Life.
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