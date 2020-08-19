Эксклюзив Шоу "Дом-2" Заворотнюк Ефремов устроил смертельное ДТП Коронавирус

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Пашаев обвинил родных погибшего Захарова в грязном пиаре: Они на рубль даже не пострадали

Пашаев обвинил родных погибшего Захарова в грязном пиаре: Они на рубль даже не пострадали

Эльман Пашаев. Фото: Сергей Карпухин/ТАСС
Расследование уголовного дела, фигурантом которого является Михаил Ефремов, идет полным ходом. Трагическую историю умудрились превратить в развлекательное шоу.
прочитано 528 раз

Каждый день в СМИ появляются новые подробности о судебном процессе над актером Михаилом Ефремовым, который, по имеющимся данным, стал виновником смертельной аварии. Общественность разделилась на два лагеря: кто-то считает что артиста подставили за его оппозиционные высказывания, а кто-то требует для горе-водителя длительного тюремного заключения за загубленную душу.

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Михаил Олегович Ефремов

Михаил Олегович Ефремов Актер

Интересы Ефремова вызвался представлять одиозный адвокат Эльман Пашаев, которого многие сравнивают с персонажем популярного сериала "Во все тяжкие" – Солом Гудманом. Пашаев умеет искусно работать с журналистами, поэтому из-за его резонансных высказываний трагическая по всем канонам история успела превратиться в своеобразное реалити-шоу.

Недавно адвокат заявил, что близкие погибшего курьера Сергея Захарова активно участвуют в судебном процессе лишь для того, чтобы попиариться и заработать денег. Пашаев убежден, что сын, брат и супруга Захарова не заслуживают ни рубля компенсации.

Адвокат Ефремова считает, что родственники умершего играют на публику. "Я первый раз вижу таких потерпевших", – цитирует Пашаева Life.

Автор: 19 августа 2020, 20:26 Источник: Life ✓ Надежный источник
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