Пашаев обвинил родных погибшего Захарова в грязном пиаре: Они на рубль даже не пострадали

Расследование уголовного дела, фигурантом которого является Михаил Ефремов, идет полным ходом. Трагическую историю умудрились превратить в развлекательное шоу.

Каждый день в СМИ появляются новые подробности о судебном процессе над актером Михаилом Ефремовым, который, по имеющимся данным, стал виновником смертельной аварии. Общественность разделилась на два лагеря: кто-то считает что артиста подставили за его оппозиционные высказывания, а кто-то требует для горе-водителя длительного тюремного заключения за загубленную душу.

Интересы Ефремова вызвался представлять одиозный адвокат Эльман Пашаев, которого многие сравнивают с персонажем популярного сериала "Во все тяжкие" – Солом Гудманом. Пашаев умеет искусно работать с журналистами, поэтому из-за его резонансных высказываний трагическая по всем канонам история успела превратиться в своеобразное реалити-шоу.

Недавно адвокат заявил, что близкие погибшего курьера Сергея Захарова активно участвуют в судебном процессе лишь для того, чтобы попиариться и заработать денег. Пашаев убежден, что сын, брат и супруга Захарова не заслуживают ни рубля компенсации.

Адвокат Ефремова считает, что родственники умершего играют на публику. "Я первый раз вижу таких потерпевших", – цитирует Пашаева Life.