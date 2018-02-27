Михаил Олегович Ефремов Актер

Михаил Ефремов – советский и российский актер, театральный режиссер, телеведущий. Родился в театральной семье. Является актером в третьем поколении. Его отец – Олег Ефремов, мать – актриса "Современника" Алла Покровская, дед – оперный режиссер Борис Покровский.

Впервые Михаил вышел на сцену МХАТа и сыграл первую роль еще мальчиком – в спектакле "Уходя, оглянись!". В кино он стал сниматься тоже будучи школьником. В 1987 году Ефремов окончил Школу-студию МХАТ и возглавил Театр-студию "Современник-2". В 1991—1996 годах – актер МХТ имени А. П. Чехова.

С 30 ноября 2009 по 19 апреля 2010 года вместо Игоря Кваши вел программу "Жди меня" на Первом канале. С 26 апреля 2010 по 25 мая 2012 года они работали попеременно, а 30 августа 2012 года Кваша умер, и с 14 сентября 2012 по 27 июня 2014 года Ефремов был постоянным ведущим этой программы. Михаил сыграл более 130 ролей в кино.

Ефремов был женат пять раз. Имеет шестерых детей от разных браков.

8 июня артист устроил страшную аварию в центре Москвы. На Смоленской площади Ефремов, управляя внедорожником, вылетел на встречную полосу и врезался в фургон. Водитель второго автомобиля скончался от полученных травм в больнице.

Сам актер не пострадал. Медицинская экспертиза установила, что в момент происшествия Ефремов находился в состоянии алкогольного и наркотического опьянения. В отношении артиста возбудили уголовное дело. Суд отправил звезду под домашний арест до 9 августа.

Через несколько дней после трагедии Ефремов записал видеообращение к родственникам погибшего в ДТП водителя. Он попросил у них прощения, а также пообещал оказать материальную помощь. Близкие мужчины отказались принять извинения артиста и потребовали справедливого суда.