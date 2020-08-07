Эксклюзив Шоу "Дом-2" Заворотнюк Ефремов устроил смертельное ДТП Коронавирус

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Михаил Ефремов. Фото: Гавриил Григоров/ТАСС Фото: Гавриил Григоров/ТАСС Фото:Михаил Терещенко/ТАСС
Фото:Антон Новодережкин/ТАСС Фото:Антон Новодережкин/ТАСС Фото: Пресс-служба Пресненского районного суда Москвы/ТАСС Фото: Михаил Терещенко/ТАСС

Драка в зале суда и хрюканье адвоката: суд над Ефремовым сравнили с цирком

Михаил Ефремов. Фото: Гавриил Григоров/ТАСС
Дело актера Михаила Ефремова вызвало небывалый общественный резонанс. Адвокаты актера и потерпевших с каждым днем все сильнее подогревают интерес публики к случившемуся. Судебные заседания, на которых звучат громогласные заявления и случаются потасовки, все больше напоминают цирковые представления.
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Одной из первых на комичность ситуации вокруг артиста обратила внимание экс-участница шоу "Дом-2" Алена Водонаева. В своем инстаграм-аккаунте звезда призналась, что не понимает, почему Михаил Ефремов продолжает отрицать свою вину даже после того, как все свидетели ДТП заявили обратное.

Ведь актер сам через несколько дней после трагедии записал видео, где попросил прощения у семьи погибшего водителя Сергея Захарова. В ролике Ефремов рассказал, что решил обратиться к родственникам курьера после того, как "проспался" и отошел от шока. Актер пообещал, что не будет просить знакомых "отмазать" его.

Фото: Гавриил Григоров/ТАСС

Но потом знаменитость взяла свои слова назад. Видимо, наказание в виде двенадцати лет лишения свободы сильно напугало Ефремова. На невиновности актера рьяно настаивает его адвокат Эльман Пашаев, известный многим как "решала", клиенты которого обычно выходят сухими из воды.

Фото: Пресс-служба Пресненского районного суда Москвы/ТАСС

В беседе с журналистами правозащитник несколько раз упоминал некий козырь, который якобы свидетельствует о чистой репутации Ефремова. Эксперты полагают, что на самом деле у Пашаева нет никаких доказательств. Скорее всего, он попробует договориться с потерпевшими о размере компенсации.

Фото:Антон Новодережкин/ТАСС

На защиту Ефремова также встала армия поклонниц. Женщины сутками дежурят возле здания Пресненского суда, где рассматривается дело звезды. Они стоят в футболках с изображением кумира и держат в руках плакаты с надписью "Не виновен". По их мнению, в тот роковой вечер артиста намеренно напоили и заставили сесть за руль.

Михаил Ефремов. Фото: Гавриил Григоров/ТАСС

Не обошлось и без забавных эпизодов с участием фанаток Ефремова. Днем 7 августа во время заседания произошла драка. Поклонницы артиста набросились на журналистку "Комсомольской правды" за то, что она попросила их не шуметь. В результате разъяренных женщин вывели из здания и запретили им участвовать в процессе.

Фото: Михаил Терещенко/ТАСС

Против "решалы" и армии фанаток Михаила Ефремова выступает знаменитый адвокат Александр Добровинский. Из каждого своего появления на публике правозащитник устраивает шоу. То он приезжает в роскошном кабриолете Aston Martin, то катается возле здания суда на самокате.

Фото:Антон Новодережкин/ТАСС

Говорить о качестве работы Добровинского над делом Ефремова пока трудно. Правозащитник предпочитает давать яркие инфоповоды СМИ. Так, после заседания в среду адвокат хрюкнул на публике, изображая актера, а на следующий день во время слушания предложил своему оппоненту Пашаеву выпить "воду с ядом".

Фото:Михаил Терещенко/ТАСС

Дело знаменитости все больше напоминает цирк. Каждое слушание превращается в выступление, где каждый из кожи вон лезет, чтобы на него обратили внимание. Но они забывают о главном: Михаил Ефремов лишил человека жизни. И этому никогда не будет оправдания и прощения.

Автор: 7 августа 2020, 15:12 Источник: Дни.ру ✓ Надежный источник

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