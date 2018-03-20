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Ефремов устроил смертельное ДТП

Михаил Ефремов спровоцировал аварию в центре Москвы. Фото: Фото: Ekaterina Tsvetkova/Global Look Press/www.globallookpress.com

Вечером 8 июня Михаил Ефремов устроил аварию на Смоленской площади в Москве. Автомобиль Jeep Grand Cherokeе, за рулем которого сидел артист, вылетел на встречную полосу и врезался на полной скорости в машину Lada, где находился курьер Сергей Захаров.

В результате водитель отечественного автомобиля получил множественные переломы. Захаров был доставлен в тяжелом состоянии в НИИ скорой помощи имени Склифосовского, где в тот же день скончался от болевого шока и обильной кровопотери.

Сам Ефремов не пострадал. По предварительным данным, в момент ДТП артист был сильно пьян. Кроме того, в его крови обнаружили следы наркотических веществ. Против знаменитости возбудили уголовное дело. Его поместили под домашний арест.

Судебное разбирательство сопровождалось многочисленными скандалами. Адвокаты Ефремова и родственников Захарова по очереди обменивались колкими замечаниями, на защиту артиста встали безумные поклонницы, черные колдуны и даже шаман.

Примечательно, что сначала актер признал свою вину, но затем забрал свои слова назад, сославшись на плохую память. На последнем заседании Ефремов все же признался в содеянном и даже прочитал собственное стихотворение, посвященное погибшему.

Днем 8 сентября артисту вынесли приговор. Михаил Ефремов получил восемь лет колонии общего режима. С него взыскали 800 тысяч рублей в пользу старшего сына погибшего в ДТП водителя Захарова. Также артиста лишили водительских прав на три года.

Последние новости о деле Михаила Ефремова читайте на сайте "Дни.ру".

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Был – актер, стал – уголовник: после ДТП с Ефремовым прошло 4 года
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Ефремов может выйти на свободу уже весной 2024 года | Что говорит его бывший адвокат?

Ефремов может выйти на свободу уже весной 2024 года | Что говорит его бывший адвокат?
Бывший адвокат Михаила Ефремова предсказывает его освобождение этой весной. Заслуженный артист России Михаил Ефремов, отправившийся в 2020 году в места не столь отдаленные, сколь малообжитые после смертельного ДТП, может в скором времени оказаться на свободе, согласно предположениям его бывшего адвоката, Андрея Алешкина, который ранее добился прогресса в деле Ефремова, организовав встречу с потерпевшей стороной.

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