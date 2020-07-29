Ефремов отказался общаться с журналистами после заседания суда

Сразу после завершения очередного заседания по делу о смертельном ДТП актер Михаил Ефремов в сопровождении судебного пристава отправился домой. С журналистами он общаться отказался.
На видео попал момент, когда актер шел сквозь толпу работников СМИ, которым так ничего и не удалось от него добиться. Все заявления от имени Ефремова озвучивает его адвокат.
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