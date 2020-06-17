Лучшие роли алкоголика Ефремова

Сниматься в кино Михаил Ефремов начал в 1976 году, в возрасте 13 лет. Его первая роль была в фильме "Дни хирурга Мишкина". В советской драме он сыграл пионера Сашу. С тех пор у артиста никогда не было долгого перерыва в карьере.
По-настоящему удачным фильмом, в котором снялся Ефремов, можно считать ленту 2006 года "Грозовые ворота". Актер исполнил роль капитана Ланевского, которая очень полюбилась поклонникам.
Через пять лет состоялась премьера сериала "Фурцева. Легенда о Екатерине". В фильме Михаил сыграл своего отца. Это было необходимо, чтобы передать образ Олега Ефремова из 60-х годов.
На сайте "Кинопоиск" сериал "Департамент" 2013 года имеет рейтинг 6.6 из 10, однако многие поклонники криминального кино до сих пор пересматривают эту ленту. Там Ефремов предстал в образе начальника ДСБ, генерала Оленева.
В 2016 году на экраны вышел украинский сериал "Гражданин Никто". В нем актер сыграл главного антагониста – врача-психотерапевта Игоря Осадчего, которого называли "бумажным убийцей". Кино о том, как изменились мир и ценности, нравится поклонникам детективов.
В эфире телеканала "Россия 1" в апреле 2018 года показали сериал "Березка", в съемках которого принял участие Ефремов. Актер воплотил образ директора ансамбля. Мелодрама имеет неплохой рейтинг – 6.8.
Одну из последних ролей Михаил исполнил в фильме "Одесский пароход". В новелле "День полный жизни" герой Ефремова находится за решеткой и вспоминает с товарищем события минувшего дня. Примечательно, что актер играет пьяного.
Вероятно, в скором времени Михаил Ефремов на самом деле окажется в тюрьме. Напомним, что 8 июня актер, находясь в состоянии алкогольного и наркотического опьянения, сел за руль своего автомобиля и помчался по вечерней Москве. На Садовом кольце он выехал на встречную полосу и врезался в фургон, водитель которого скончался в больнице спустя несколько часов.
Михаил Ефремов находится под домашним арестом. Идет следствие. Скорее всего, рассматривать дело по существу будут в конце лета.
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