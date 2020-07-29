Заговоривший в зале суда Ефремов заставил удивиться

Утром 29 июля Михаила Ефремова доставили в Пресненский суд Москвы, но слушание не состоялось из-за того, что не пришел адвокат актера. На то у Эльмана Пашаева была уважительная причина.
Представляющий интересы потерпевшей стороны Александр Добровинский в разговоре с журналистами отметил, что заседание было "техническим". От адвоката общественность также узнала – Михаил Олегович проходит по делу как индивидуальный предприниматель. Так актер назвал себя, когда представлялся в суде. Эта деталь очень удивила Добровинского.
Когда Ефремов покидал Пресненский суд, его сопровождали представители СМИ, которые просили актера объясниться после неожиданных заявлений Пашаева. Михаил Олегович же молча спустился по лестницам и вышел из здания. Он не стал отвечать, почему не признает свою вину в произошедшем.
Напомним, почти два месяца назад Михаил Ефремов устроил смертельное ДТП. Нетрезвый актер выехал на встречную полосу на Садовом кольце. Он врезался в фургон, водитель которого умер от полученных травм на следующий день. Заслуженному артисту России грозит от пяти до 12 лет лишения свободы.
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