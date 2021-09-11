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Политика
Между молотом и наковальней: как Лукашенко развернулся от Запада к России

Между молотом и наковальней: как Лукашенко развернулся от Запада к России

9 сентября президент Белоруссии Александр Лукашенко совершил очередной визит в Москву. На встрече с российским лидером Владимиром Путиным были подписаны все дорожные карты по интеграции двух стран. Как Лукашенко развернулся от Запада к России – в материале "Дни.ру".
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Александр Григорьевич Лукашенко пришел к власти в Белоруссии в 1994 году, когда ему было 40 лет. Изначально на фоне уходящих коммунистов он производил впечатление прогрессивного политики. Белорусы быстро полюбили нового главу государства за чувство юмора и одновременно с этим строгий характер. Лукашенко получил от сограждан всенародное прозвище Батька.

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Шли годы и в поведении прогрессивного политика появились авторитарные черты. Чем дольше Батька оставался у власти, так или иначе подстраивая конституцию Белоруссии под себя, тем ниже становился его международный рейтинг. Следующее прозвище было уже не столь приятным – "Последний диктатор Европы".

Так или иначе, Лукашенко, словно находясь между молотом и наковальней, вел активную международную политику. Долгое время президенту Белоруссии удавалось сохранять хрупкий баланс между Россией и Западом. До недавних пор политик умело лавировал между российским лидером Владимиром Путиным и главами европейских стран.

Фото: Alexandr Altukhov / Russian Look / www.globallookpress.com

По мнению большинства экспертов, финальной точкой в вольной международной политике Лукашенко стало лето 2020 года. До президентских выборов фактически был допущен очень слабый единый кандидат от оппозиции Светлана Тихановская. Более опытные оппоненты действующего главы государства под разными предлогами были арестованы или покинули страну.

По данным ЦИК РБ, Лукашенко выиграл на этих выборах, однако многих белорусов такой результат не устроил и они вышли на масштабные акции протестов. Батька решил и эту проблему, но сильно испортил отношения с западными странами. Многие из них сегодня отказываются признавать Лукашенко президентом Белоруссии.

Фактически Запад сам подтолкнул Лукашенко в объятия России, когда начал активное давление на политический режим Белоруссии через санкции. Путин поддержал своего коллегу. Москва оказала Минску финансовую помощь в трудное время. Чем сильнее Евросоюз закручивал гайки, тем теснее становились взаимоотношения России и Белоруссии.

Фото: Kremlin Pool / Global Look Press / www.globallookpress.com

Недавно политолог Андрей Суздальцев заявил, что Путин в силах решить судьбу Лукашенко за 15 минут. Сегодня глава РБ, отвергнутый Западом, полностью развернулся в сторону России. Еще один важный фактор, повлиявший на позицию Батьки – действия оппозиции.

Политические противники главы государства скрываются в Европе и оттуда ведут свою антиправительственную деятельность. Можно смело предположить, что лидеры белорусской оппозиции пользуются полной поддержкой западных стран. Сегодня их риторика опасна для действующего режима.

К примеру, руководитель НАУ Павел Латушко не так давно призвал белорусов к забастовке против Лукашенко. Его сторонник Валерий Цепкало и вовсе открыл счет для сбора вознаграждения за арест Лукашенко. Конечно, в этих условиях Александру Григорьевичу остается надеяться только на поддержку России.

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Фото: Kremlin Pool / via Globallookpress.com / www.globallookpress.com
Автор: 11 сентября 2021, 06:51
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