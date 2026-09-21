Наблюдатели ПА ОДКБ оценили работу московского штаба по контролю за выборами

Международные наблюдатели Парламентской Ассамблеи ОДКБ посетили Общественный штаб по наблюдению за выборами в Москве. Делегация ознакомилась с системой контроля за ходом голосования в столице.

Парламентариям стран ОДКБ и международным экспертам показали работу Центра видеонаблюдения, группы разбора инцидентов и электронного штаба, который следит за проведением дистанционного электронного голосования.

Особое внимание гости уделили непрерывной трансляции с московских избирательных участков, защите данных участников электронного голосования с помощью технологий анонимизации и шифрования, а также работе мобильных групп. При поступлении сообщений о возможных нарушениях специалисты готовы оперативно выехать на место.

Представители миссии отметили технологичность и открытость действующей системы. По их мнению, инфраструктура штаба позволяет независимо контролировать соблюдение избирательных прав граждан, оперативно проверять поступающие обращения и обеспечивать прозрачность голосования.

"Мы увидели абсолютно слаженный и прозрачный механизм. Особенно ценно, что штаб не просто ведет мониторинг камер, но и детально разбирает каждое обращение, располагая мобильными бригадами для выезда на участки. Такая открытость, готовность к мгновенному реагированию на любые сигналы и профессионализм наблюдателей вызывают полное доверие к ходу избирательного процесса в столице", – заявил координатор группы наблюдателей ПА ОДКБ Рустам Шохмурод.