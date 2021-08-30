Лидер НАУ Латушко призвал белорусов к забастовке против Лукашенко

Оппозиционное движение "Народное антикризисное управление" под руководством бывшего министра культуры РБ и дипломата Павла Латушко регулярно информирует белорусов о методах противодействия действующему политическому режиму. На сей раз НАУ предложило согражданам "ускорить падение нелегитимного режима" президента Белоруссии Александра Лукашенко, который, по словам оппозиционера, узурпировал власть в республике.
Латушко через свой ютуб-канал призвал белорусов к забастовке против Лукашенко. Это является частью плана оппозиции "Перемога" ("победа" – прим. автора). До этого политик попросил сограждан самостоятельно распространять информацию о положении дел в Белоруссии, так как это, по его мнению, затруднено из-за репрессий властей в отношении СМИ.
"Первое и, пожалуй, самое важное действие для перемен в нашей стране – это подготовка к общенациональной забастовке", – заявил Латушко.
По словам политика, этот процесс требует длительной подготовки с учетом уже допущенных в прошлом году ошибок. Напомним, прошлым летом в Белоруссии прошли массовые акции протестов из-за недовольства граждан результатами выборов президента.
Латушко подчеркнул, что "диктатор" Лукашенко больше всего боится забастовок граждан. Он также отметил, что местная пропаганда постоянно пытается убедить белорусов, что с помощью акций протестов ничего нельзя добиться. Меж тем, оппозиционер уверен, что в прошлом году у президента Белоруссии "сдали нервы" во время забастовки рабочих МЗКТ.
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