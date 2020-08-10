Разорванные тела, слезоточивый газ, гранаты: как прошла ночь после выборов в Белоруссии

Сколько людей вышли протестовать в ночь после выборов в Белоруссии, точно никто не говорит. Судя по кадрам, опубликованным в Сети, на улицах были тысячи жителей страны. Они скандировали: "Уходи!" Акции протеста превратились в беспорядки, на места приехали силовики.
Как сообщает телеграм-канал NEXTA, на пересечении улиц Червякова и Машерова в Минске ОМОН бросал в толпы светошумовые гранаты: одному из протестующих разорвало грудную клетку, другому – стопу. Медики пытались оказывать пострадавшим первую помощь.
В интернете стремительно набирает просмотры видео, на котором запечатлен момент наезда автозака на протестующего. Мужчина получил серьезные травмы. "Убийцы!" – выкрикивали люди.
Против требующих отставки Лукашенко силовики также применяли слезоточивый газ, электрошокеры, водометы, резиновые пули. Точное количество раненых и погибших неизвестно. Есть информация по меньшей мере о семи пострадавших и одном погибшем.
Главный соперник Александра Лукашенко Светлана Тихановская призывала силовиков и протестующих белорусов прекратить насилие. Заявление оппозиционера осталось без внимания.
Популярные темы форума
Хочу услышать ответы от мужчин
Гордон бросил молодуху
Ирина Меладзе заявила,что старый мужчина бегает за молодыми
В каких городах трудно выживать???
Многие люди хотят СССР назад.
как сварить спагети ,что-бы получилось вкусно?
тупые работадатели ,не берут своих на работу,ну и пусть в России живут новые русские из средней Азии
Меня используют все куда я не приду
Троицк
Как такое возможно ,человек не жил в Хабаровске ,стал губернатором края ,почему не стал своего Саратова ,где он всё знает.