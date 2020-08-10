Разорванные тела, слезоточивый газ, гранаты: как прошла ночь после выборов в Белоруссии

Согласно официальным данным, Александр Лукашенко лидирует на президентских выборах с 80% голосов. Казалось бы, все хорошо – лидер переизбран решением большинства, все могут спать спокойно. Но нет. Почти сразу после окончания голосования на улицы городов Белоруссии вышли протестующие, которые дали понять властям: они не согласны на еще один срок Лукашенко.

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