Новости Белоруссии

После выборов президента Белоруссия погрузилась в настоящий хаос. Страну охватили массовые беспорядки: протестующие каждый день выходят на марши и парализуют работу крупных предприятий и государственных органов власти.

Многие уверены, что белорусский лидер Александр Лукашенко нечестно одержал победу на выборах. Местный ЦИК подсчитал, что он набрал 80% голосов. Оппозиционно настроенные жители страны утверждают, что стать главой государства должна была Светлана Тихановская, хотя по официальным данным ее поддержали лишь 10% избирателей.

Батька отдавать власть просто так не намерен. Протестующих жестко разгоняют силовики, а лидеров оппозиции насильно выдворяют из страны.

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