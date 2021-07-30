Светлана Георгиевна Тихановская (Пилипчук) белорусский политик

Светлана Тихановская (урожденная Пилипчук) родилась 11 сентября 1982 года в городе Микашевичи Брестской области Белоруссии. Она хорошо училась в школе и по окончании получила золотую медаль. В 2000 году девушка поступила на филологический факультет Мозырского государственного педагогического инсутитута.

Во время учебы в вузе Светлана Пилипчук познакомилась с будущим супругом Сергеем Тихановским. В то время он был владельцем ночного клуба и не думал о политической карьере. Молодые люди влюбились друг в друга с первого взгляда. Через год они сыграли свадьбу и переехали в крупный город Гомель.

Там Тихановская работала переводчицей в благотворительном фонде, который помогал пострадавшим в Чернобыльской аварии. После рождения первого ребенка супруги переехали в Минск. Светлана стала домохозяйкой, а ее муж погрузился в работу. Тогда же Сергей завел политический блог "Страна жизни".

Политическая деятельность

Тихановская не раз говорила интервью, что ее никогда не интересовала политика. Она подала заявку на участие в президентских выборах только для того, чтобы поддержать супруга, которому ЦИК отказал в регистрации. В мае 2020 года была создана инициативная группа Светланы.

Сразу после этого у Тихановской начались проблемы. Власти задержали ее мужа во время пикета по сбору подписей. На Светлану и ее команду стали оказывать давление. Политик получила угрозы и боялась за свою жизнь. Тихановской даже пришлось увезти детей из Белоруссии, чтобы защитить от насилия.

Несмотря на козни недоброжелателей Светлана продолжила бороться за пост. В случае победы на выборах Тихановская обещала немедленно провести реформы, а через полгода после голосования – сложить полномочия и объявить о новых выборах – прозрачных и справедливых.

Однако Светлане не удалось стать лидером в президентской гонке. Первое место занял действующий глава страны Александр Лукашенко. Он набрал 80,08% голосов. Тихановскую же поддержали 10,09% граждан. Против всех проголосовали 4,60% избирателей.

Кандидат осталась недовольна итогами выборов. Она заявила о намерении обжаловать результаты. Днем 10 августа Светлана приехала в ЦИК, чтобы написать заявление. Вечером того же дня появилась информация об ее исчезновении. Якобы Тихановская покинула здание комитета, после чего уехала в неизвестном направлении.

Ясность внесла ее представительница Ольга Ковалькова. В интервью РИА Новость она рассказала, что власти вынудили Тихановскую покинуть Белоруссию. Сейчас политик находится в Литве вместе с детьми. Ковалькова добавила, что жизни Тихановской ничего не угрожает.