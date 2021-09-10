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Политика
Экс-министр Латушко раскритиковал Евросоюз за поддержку Лукашенко

Экс-министр Латушко раскритиковал Евросоюз за поддержку Лукашенко

Павел Латушко подверг критике Евросоюз за нежелание решать проблемы Белоруссии.
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Белорусская оппозиция провела форум, посвященный созданию некого альтернативного государства. В антиправительственной дискуссии участвовали экс-кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская и руководитель движения "Народное антикризисное управление" Павел Латушко, ранее занимавший пост министра культуры РБ. Во время выступления политик раскритиковал Евросоюз за поддержку нынешнего главы государства Александра Лукашенко.

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Тихановская подчеркнула, что ее команда на международном уровне работает над привлечением поддержки в сторону оппозиции. Меж тем, Латушко уверен, что европейские страны дол сих пор не выработали стратегию по решению проблем в Белоруссии.

Лидер НАУ раскритиковал Евросоюз за поддержку Лукашенко. По его мнению, нельзя считать нормальной стратегий действия, когда ЕС наказывает белорусский политический режим санкциями и одновременно с этим выделяет для целей главы государства денежные средства. Речь идет о миллиарде долларов, направленных РБ в виде специальных прав заимствования от МВФ.

"К сожалению, мы видим, что Европейский союз и демократические страны не имеют стратегии по разрешению ситуации в Белоруссии", – уверен Латушко.

Оппозиционный политик также отметил, что большинство белорусов не готовы принимать Лукашенко в качестве президента республики. Экс-министр подчеркнул, что граждане намерены изменить ситуацию в Белоруссии.

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Фото: Kremlin Pool / Global Look Press / www.globallookpress.com
Автор: 10 сентября 2021, 20:27 Источник: Youtube-канал Павла Латушко ✓ Надежный источник
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