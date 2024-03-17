Число проголосовавших на выборах в Москве превысило 5 млн человек

Более 3,5 миллиона человек проголосовали электронно.

В Москве на выборах президента России по состоянию на 15:00 проголосовали уже более пяти миллионов человек. Из них системой дистанционного электронного голосования (ДЭГ) воспользовались более 3,5 миллиона человек, тогда как традиционный формат предпочли около 1,5 миллиона, сообщила председатель Московской городской избирательной комиссии Ольга Кириллова.

Голосование в Москве проходит в штатном режиме, рассказал председатель Общественного штаба по наблюдению за выборами Вадим Ковалев. По его словам, наблюдатели штаба присутствуют на всех избирательных участках. Также ведется видеонаблюдение.

Ковалев напомнил, что участки открыты до 20:00. Он призвал проголосовать всех, кто еще не сделал этого.

Для противодействия мошенникам в столице работает специальная горячая линия в рамках сервиса "Перезвони сам". Заявить о поступающих звонках и смс-сообщениях с угрозами можно по телефону +7 495 870-35-94.

Выборы президента России проходят 15-17 марта. Проголосовать дистанционно можно до 20:00 17 марта. Для участия в онлайн-выборах нужна постоянная регистрация в Москве и полная учетная запись на портале mos.ru.

Проголосовавшие электронно становятся участниками розыгрышей "Миллиона призов".