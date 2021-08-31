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Политика
Как живет Коля Лукашенко

Как живет Коля Лукашенко

31 августа 2021 года исполняется 17 лет младшему сыну Александра Лукашенко Николаю. Юного наследника президента Белоруссии называют секс-символом из-за его атлетичного телосложения и утонченных черт лица. Но что скрывается за притягательной внешностью "белорусского принца", и как он живет – в материале "Дни.ру".
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О том, что Александр Лукашенко обзавелся третьим сыном, стало известно практически сразу после того, как Коля появился на свет. Говорили, что президенту Белоруссии подарила наследника вовсе не законная жена, а любовница. Долгое время глава государства не комментировал слухи, и лишь спустя несколько лет вольно или невольно подтвердил их.

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Любимые женщины Александра Лукашенко

Однако до сих пор держится в секрете, кем является мать Коли. Александр Григорьевич лишь однажды проговорился, что родительница его младшего сына – некий врач. Журналисты сделали вывод – мальчика родила либо Ирина Абельская, либо Светлана Коношенко. Обе были личными врачами президента Белоруссии.

Коля начал выходить в свет вместе со своим отцом в 2008 году. Младший сын белорусского лидера еще не достиг совершеннолетия, но уже виделся со многими известными политиками: например, с президентом России Владимиром Путиным, председателем КНР Си Цзиньпином, экс-президентом США Бараком Обамой.

Раньше Лукашенко говорил, что хотел бы, чтобы однажды Коля возглавил Белоруссию, однако спустя некоторое время глава государства отказался от этой мысли. Впрочем, сам Коля тоже не желает становиться президентом. Он признавался, что его больше привлекает карьера врача или военного.

Фото: president.gov.by

Кстати, некоторые считали, что младший сын президента Белоруссии свяжет свою жизнь со спортом. Он занимается хоккеем, а также достаточно много времени уделяет физической подготовке. А еще Коля активно изучает иностранные языки. Он знает английский и испанский. Также ему нравится китайский.

Но, как говорят, Лукашенко-младший отличается сложным характером. По словам белорусского лидера, его сын очень ревнив. Например, в детстве Коля пренебрежительно относился к своим старшим братьям. Кстати, в интернете есть видео, на котором видно, как он отмахивается от старших родственников.

Фото: president.gov.by

В августе прошлого года на Колю обратил внимание весь мир. Тогда юноша вместе со своим отцом прилетел на вертолете к президентскому дворцу в Минске, около которого собрались протестующие. Многих поразило, что Лукашенко дал сыну в руки автомат Калашникова, надел на него шлем и бронежилет.

Последний раз Коля Лукашенко появлялся вместе с отцом перед камерами на встрече белорусского лидера с Владимиром Путиным в мае этого года. Многие тогда отметили, что за полгода юноша заметно вырос и уже мужает.

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Фото: kremlin.ru
Автор: 31 августа 2021, 06:24
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комментарии

Ответить:

Гость845793
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не надо вмешиваться в личную жизнь сына президента-президент не раскрывал же чем занимались и как живут дети даже своих оппонентов
1

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