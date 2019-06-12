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Александр Григорьевич Лукашенко

Александр Григорьевич Лукашенко президент Белоруссии

  • Дата рождения: 30 августа 1954
  • Место рождения: пос. Копысь, Витебская область, Белорусская ССР, СССР
  • Знак зодиака: Дева
  • Рост: 188
  • Вес: 94
  • Жена/Муж: Галина Лукашенко
  • Дети: Виктор, Дмитрий, Николай

Александр Лукашенко родился 30 августа 1954 года в Витебской области. В 1975 году окончил исторический факультет Могилевского пединститута по специальности "преподаватель истории и обществоведения", а в 1985-м - заочно окончил экономический факультет Белорусской сельскохозяйственной академии по специальности "экономист-организатор сельскохозяйственного производства".

После службы в погранвойсках КГБ СССР работал в комсомольских и партийных организациях, в 1987 году возглавил совхоза "Городец" в Могилевской области. В период "перестройки" в 1990 году был избран народным депутатом Верховного Совета Белоруссии, единственный из депутатов голосовал против ратификации Беловежских соглашений.

Президент Белоруссии

В 1994 году в результате народного голосования стал первым президентом Белоруссии. Лукашенко находится в этой должности пять сроков подряд, это самое продолжительное время среди всех европейских глав государств, исключая монархов.

Президент увлекается горными лыжами, хоккеем, игрой на баяне, пропагандирует активный образ жизни.

Награды

Среди наград Лукашенко – российский орден "За заслуги перед Отечеством" II степени за большой личный вклад в создание Союзного государства, укрепление дружбы и сотрудничества между народами России и Белоруссии.

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