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МГИК: Свыше 4,6 млн избирателей уже проголосовали в Москве

МГИК: Свыше 4,6 млн избирателей уже проголосовали в Москве
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Большинство горожан выбрали электронный формат.

К 12:00 последнего дня выборов президента России проголосовали более 4,6 миллиона жителей столицы. Об этом сообщила председатель Московской городской избирательной комиссии Ольга Кириллова.

"По состоянию на 12 часов 17 марта всего выдано бюллетеней – 4 миллиона 657 тысяч 776", – сказала она.

Большинство москвичей предпочли электронный формат голосования. Онлайн или с помощью терминалов на избирательных участках свой голос отдали почти 3,4 миллиона человек.

Напомним, что для противодействия мошенникам в столице работает специальная горячая линия в рамках сервиса "Перезвони сам". Сообщить о злоумышленниках можно по телефону +7 495 870-35-94.

Выборы президента России проходят 15-17 марта. Проголосовать дистанционно можно до 20:00 17 марта. Для участия в онлайн-выборах нужна постоянная регистрация в Москве и полная учетная запись на портале mos.ru.

17 марта 2024, 12:51
Фото: Тихонова Пелагия/Агентство "Москва"
РИА Новости✓ Надежный источник

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