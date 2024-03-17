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МГИК: Предварительная явка на выборах президента в Москве превысила 66%

МГИК: Предварительная явка на выборах президента в Москве превысила 66%
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В столице закрылись избирательные участки.

В Москве в 20:00 закрылись избирательные участки и завершилось электронное голосование на выборах президента России. По предварительным данным, явка превысила 66%, сообщила председатель Мосгоризбиркома Ольга Кириллова.

По ее словам, получено около 5 миллионов 379 тысяч 336 бюллетеней.

"Могу сказать только одно: москвичи показали высочайшую, на мой взгляд, активность", – цитирует Кириллову Агентство городских новостей "Москва".

Большинство горожан предпочли проголосовать электронно – онлайн или с помощью терминалов на участках. По состоянию на 15:00 системой дистанционного электронного голосования воспользовались 3,5 миллиона человек.

Голосование на выборах президента России проходило в течение трех дней – с 15 по 17 марта.

17 марта 2024, 20:41
Фото: Кузьмиченок Василий/Агентство "Москва"
АГН "Москва"✓ Надежный источник

Число проголосовавших на выборах в Москве превысило 5 млн человек

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В Москве на выборах президента России проголосовали уже почти 4,3 млн человек

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