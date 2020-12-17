Борис Джонсон премьер-министр Великобритании

Александр Борис де Пфеффель-Джонсон, более известный как Борис Джонсон, родился 19 июня 1964 года в Нью-Йорке, США. Его прадед со стороны отца, турецкий журналист Али Кемаль, был министром внутренних дел в правительстве Ахмеда Тефлик-паши, последнего великого визиря Османской империи. В этой должности он дал приказ об аресте Кемаля Ататюрка. Дед политика Осман Али бежал в Великобританию, где стал Уилфредом Джонсоном. Прабабушка по отцовской линии Ханифа Феред была черкешенкой, бежавшей во время Кавказской войны в России.

Джонсон учился в Баллиол-колледже Оксфордского университета, затем занимался журналистикой и увлекался политикой. Работал в Daily Telegraph, "Би-би-си" и в издании Spectator. На парламентских выборах 2001 года впервые был избран членом палаты общин британского парламента от избирательного округа Хенли в графстве Оксфордшир как представитель Консервативной партии.

В 2008-2016 годах занимал пост мэра Лондона, 13 июля 2016-го был назначен министром иностранных дел в новом кабинете Терезы Мэй. Кроме того, Джонсона "прославили" его эксцентричные выходки и недипломатические высказывания.

9 июля 2018 года ушел в отставку с должности главы МИД Британии после разногласий с Терезой Мэй по вопросам Brexit.

23 июля 2019 года Борис Джонсон выиграл партийные выборы у своего конкурента, министра иностранных дел Джереми Ханта, что сделало его новым лидером Консервативной партии. 24 июля он был объявлен новым премьер-министром Великобритании.