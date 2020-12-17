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Борис Джонсон

премьер-министр Великобритании
Борис Джонсон
  • Дата рождения: 19 июня 1964
  • Знак зодиака: Близнецы
  • Жена/Муж: Марина Уилер
  • Дети: Лара, Кассия, Мило, Теодор

Александр Борис де Пфеффель-Джонсон, более известный как Борис Джонсон, родился 19 июня 1964 года в Нью-Йорке, США. Его прадед со стороны отца, турецкий журналист Али Кемаль, был министром внутренних дел в правительстве Ахмеда Тефлик-паши, последнего великого визиря Османской империи. В этой должности он дал приказ об аресте Кемаля Ататюрка. Дед политика Осман Али бежал в Великобританию, где стал Уилфредом Джонсоном. Прабабушка по отцовской линии Ханифа Феред была черкешенкой, бежавшей во время Кавказской войны в России.

Джонсон учился в Баллиол-колледже Оксфордского университета, затем занимался журналистикой и увлекался политикой. Работал в Daily Telegraph, "Би-би-си" и в издании Spectator. На парламентских выборах 2001 года впервые был избран членом палаты общин британского парламента от избирательного округа Хенли в графстве Оксфордшир как представитель Консервативной партии.

В 2008-2016 годах занимал пост мэра Лондона, 13 июля 2016-го был назначен министром иностранных дел в новом кабинете Терезы Мэй. Кроме того, Джонсона "прославили" его эксцентричные выходки и недипломатические высказывания.

9 июля 2018 года ушел в отставку с должности главы МИД Британии после разногласий с Терезой Мэй по вопросам Brexit.

23 июля 2019 года Борис Джонсон выиграл партийные выборы у своего конкурента, министра иностранных дел Джереми Ханта, что сделало его новым лидером Консервативной партии. 24 июля он был объявлен новым премьер-министром Великобритании.

Подробности быстрой и тайной свадьбы премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона

Подробности быстрой и тайной свадьбы премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона
Борис Джонсон отвел мать своего пятого ребенка под венец. Кэрри Саймондс стала женой премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона.

Зараженные коронавирусом политики: кто пострадал от смертельной инфекции

Зараженные коронавирусом политики: кто пострадал от смертельной инфекции
Уханьскому коронавирусу безразличны чины и регалии. Под тяжелый каток пандемии попали азиатские, западные страны, и вместе с простыми гражданами инфицированными оказались многие влиятельные политики и чиновники. Кто из сильных мира сего пострадал от COVID-19 – в материале "Дни.ру".    Михаил Мишустин Михаил Мишустин.

Опозоренного Джонсона поймали на нарушении закона

Опозоренного Джонсона поймали на нарушении закона
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон публично объявил о том, что не будет действовать в соответствии с законом, если тот потребует просить об отсрочке выхода страны из Евросоюза. И хотя он был вынужден срочно прервать визит в США из-за возникших дома проблем, политик ведет себя так, словно этого удара по его репутации попросту не было. Некоторые эксперты считали, что после неожиданного решения Верховного суда Великобритании, признавшего решение Бориса Джонсона незаконным, репутация и карьера главы британского правительства были втоптаны в грязь.

Борис Джонсон с позором сбежал с Генассамблеи ООН

Борис Джонсон с позором сбежал с Генассамблеи ООН
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон был вынужден досрочно прервать визит в Нью-Йорк на Генассамблею ООН. Причиной стало унизительное поражение, которое политик потерпел на родине. Верховный суд Великобритании признал незаконным решение о приостановке работы парламента страны, которое принял Борис Джонсон.

В России жестко поставили на место скандалиста Джонсона

В России жестко поставили на место скандалиста Джонсона
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон на своей странице в Twitter опубликовал сообщение, в котором приравнял советскую военную операцию в восточных районах Польши к гитлеровской агрессии против этой страны. В России на такой выпад дали жесткий ответ. Во время Второй мировой войны, по словам главы британского правительства, Польша оказалась между "молотом фашизма" и "наковальней коммунизма".

Невнимательный Джонсон рассмешил пожилую жену Макрона (видео)

Невнимательный Джонсон рассмешил пожилую жену Макрона
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон в очередной раз попал в нелепую ситуацию во время официального визита. На этот раз он заблудился после прибытия на саммит G7. Приехав на встречу "Большой семерки" в Биаррице, Борис Джонсон должен был увидеться с хозяевами мероприятия – президентом Франции Эммануэлем Макроном и его женой Брижит.

Оголтелая пропаганда: скандалисту Джонсону припомнили плевки в Россию

Оголтелая пропаганда: скандалисту Джонсону припомнили плевки в Россию
Смена политиков, стоящих у руля той или иной страны, зачастую воспринимается представителями других государств как шанс "перезагрузить" отношения. Однако Борис Джонсон, ставший новым премьер-министром Великобритании, обещает стать исключением из этого правила. Эксперты уверены, что диалог между Москвой и Лондоном при нем останется на том же уровне. Тот факт, что Тереза Мэй ушла с должности премьер-министра, а правительство Великобритании возглавит новый человек, вряд ли отразится на отношениях Москвы и Лондона, уверены эксперты.

Развратник, лентяй и лжец: какими скандалами прославился Борис Джонсон

Развратник, лентяй и лжец: какими скандалами прославился Борис Джонсон
Скандально известный британский политик Борис Джонсон одержал победу на выборах главы Консервативной партии, что также делает его премьер-министром страны. К своим обязанностям главы правительства он приступит 24 июля. О том, какими скандалами он заработал себе сомнительную репутацию, читайте в материале "Дни.ру". С 2008 по 2016 годы Борис Джонсон занимал должность мэра Лондона.

Захарова с издевкой прокомментировала уход Джонсона

Захарова с издевкой прокомментировала уход Джонсона
"Не вынесла душа поэта…" – официальный представитель российского МИДа не без сарказма отреагировала на уход Бориса Джонсона в отставку. На своей странице в Facebook Мария Захарова вспомнила лирический склад и любовь экс-министра к русской литературе.

Британию выставили на посмешище из-за нападок на Россию

Британию выставили на посмешище из-за нападок на Россию
Посольство России в Великобритании с юмором отнеслось к идее министра иностранных дел британского МИДа Бориса Джонсона создать антироссийский блок. На инициативу главы внешнеполитического ведомства Соединенного Королевства наше посольство отреагировало в Twitter. "Существует что-нибудь такое, что правительство Великобритании может предложить своим партнерам, кроме противостояния России?" – задаются вопросом российские дипломаты.

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