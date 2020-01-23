Раскрыта личная переписка Мишустина после назначения премьером

Интервью Владимира Познера с Михаилом Мишустиным вышло в эфир еще 22 ноября 2010 года. Ведущий показал, что с того времени связи с чиновником он не потерял, и в подтверждение раскрыл личную переписку с премьер-министром.
Владимир Познер рассказал, что спустя три дня после назначения собеседника на должность главы кабмина пригласил его по вотсапу записать новое интервью. Тот, уверяет ведущий, сам написал ему ответ. "Это был никакой не помощник, это был лично он", – цитирует сайт "Комсомольская правда" журналиста.
Впрочем, ждать скорого выхода второй серии программы "Познер" с Михаилом Мишустиным не стоит. "Ответил, что не сейчас, потому что он будет разбираться. Говорит, надо вникнуть во все это. И я его прекрасно понял", – рассказал ведущий.
Михаил Мишустин стал известен всей стране 15 января, после отставки правительства. По итогам рабочего совещания с Владимиром Путиным после оглашения послания президента Федеральному собранию Дмитрий Медведев объявил о своем уходе с должности и роспуске кабинета министров.
Российский лидер предложил ему на смену Михаила Мишустина, который возглавлял Федеральную налоговую службу. Вскоре стал известен и состав нового правительства.
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