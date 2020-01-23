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Политика

Раскрыта личная переписка Мишустина после назначения премьером

Михаил Мишустин. Фото: Kremlin Pool/www.globallookpress.com
Знаменитому телеведущему Владимиру Познеру повезло взять большое интервью у Михаила Мишустина задолго до того, как он возглавил правительство России. Оказалось, журналист общался с чиновником и после того, как тот стал премьер-министром.
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Интервью Владимира Познера с Михаилом Мишустиным вышло в эфир еще 22 ноября 2010 года. Ведущий показал, что с того времени связи с чиновником он не потерял, и в подтверждение раскрыл личную переписку с премьер-министром.

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Михаил Владимирович Мишустин

Михаил Владимирович Мишустин российский государственный деятель

Владимир Познер рассказал, что спустя три дня после назначения собеседника на должность главы кабмина пригласил его по вотсапу записать новое интервью. Тот, уверяет ведущий, сам написал ему ответ. "Это был никакой не помощник, это был лично он", – цитирует сайт "Комсомольская правда" журналиста.

Впрочем, ждать скорого выхода второй серии программы "Познер" с Михаилом Мишустиным не стоит. "Ответил, что не сейчас, потому что он будет разбираться. Говорит, надо вникнуть во все это. И я его прекрасно понял", – рассказал ведущий.

Михаил Мишустин стал известен всей стране 15 января, после отставки правительства. По итогам рабочего совещания с Владимиром Путиным после оглашения послания президента Федеральному собранию Дмитрий Медведев объявил о своем уходе с должности и роспуске кабинета министров.

Российский лидер предложил ему на смену Михаила Мишустина, который возглавлял Федеральную налоговую службу. Вскоре стал известен и состав нового правительства.

Автор: 23 января 2020, 09:50
ФОТОРЕПОРТАЖ

Как живет премьер-министр России Михаил Мишустин

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