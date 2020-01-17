Отставка правительства России
Президент России подчеркнул, что сам выбрал кандидата на пост премьер-министра
Экс-глава кабмина занял должность заместителя председателя Совета безопасности
На слова нового главы правительства России обратил внимание журналист Александр Коц
По словам журналиста, сообщения писал глава правительства
Президент подписал указ
Об этом сообщили СМИ
Новый премьер-министр обладает весьма непростым характером
Новый премьер-министр готовит крутые перемены, однако совсем в другой сфере
Несмотря на большую известность среди профессионалов, широкий круг мало знал чиновника