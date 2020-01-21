"Очень большое обновление": назван состав правительства Мишустина

Владимир Путин подписал указ о структуре федеральных органов исполнительной власти. У премьер-министра будет девять заместителей, включая одного первого – им стал помощник главы государства, бывший глава Минэкономразвития Андрей Белоусов.
В числе вице-премьеров – глава Росеестра Виктория Абрамченко, председатель правления Континентальной хоккейной лиги Дмитрий Чернышенко, заммэра москвы по вопросам строительства Марат Хуснуллин, бывший глава Минприроды Юрий Трутнев.
Вице-премьерами стали и заместители Михаила Мишустина по Федеральной налоговой службе – Дмитрий Григоренко и Алексей Оверчук. Зампреды правительства Дмитрия Медведева Татьяна Голикова и Юрий Борисов сохранили должности.
Остались на своих позициях и ряд министров. Среди них:
– иностранных дел Сергей Лавров
– обороны Сергей Шойгу
– финансов Антон Силуанов
– чрезвычайных ситуаций Евгений Зиничев
– торговли и промышленности Денис Мантуров
– транспорта Евгений Дитрих
– энергетики Александр Новак
– природных ресурсов и экологии Дмитрий Кобылкин
– сельского хозяйства Дмитрий Патрушев
Новые назначения:
– министр юстиции – Константин Чуйченко (ранее возглавлял аппарат правительства)
– министр спорта – Олег Матыцин (член совета по развитию культуры и спорта при президенте)
– министр экономического развития – Максим Решетников (губернатор Пермского края)
– министр науки и высшего образования – Валерий Фальков (правовед)
– министр просвещения – Сергей Кравцов (глава Рособрнадзора)
– министр труда и социальной защиты – Антон Котяков (замминистра финансов)
– министр культуры – Ольга Любимова (глава департамента кино Минкульта )
– министр здравоохранения – Михаил Мурашко (глава федеральной службы по надзору в здравоохранении)
– министр по развитию Дальнего Востока и Арктики – Александр Козлов (бывший губернатор Амурской области)
Таким образом, практически полностью обновлен социальный блок правительства. Постов лишаются все его министры.
В то же время глава государства упразднил Министерство по делам Северного Кавказа. Его функции переданы Минэкономразвития.
Важнейшей задачей нового кабинета министров Владимир Путин назвал повышение благосостояния граждан и укрепление позиций России в мире. Он выразил надежду, что поставленные цели будут достигнуты.
"Правительство получилось сбалансированным, но очень большое обновление", – сказал президент.
Напомним, 15 января после послания Владимира Путина Федеральному собранию Дмитрий Медведев объявил об отставке правительства в полном составе. Свое решение он объяснил длительностью нахождения на посту главы кабмина и необходимостью предоставить президенту "абсолютную свободу" действий.
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