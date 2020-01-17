Одноклассники Михаила Мишустина раскрыли тайны его юности

Как оказалось, Михаил Мишустин не стал делать секрета из своих детских лет. Журналистам удалось выяснить, что его семья переехала из Москвы в подмосковную Лобню в 1980-х годах в связи с тем, что отец будущего чиновника получил работу в аэропорту Шереметьево.
Михаил Мишустин стал учиться в лобненской школе №7. Уже тогда, вспоминают однокашники, он выделялся среди остальных. Он входил в число детей элиты города – летчиков, руководителей служб Шереметьево и "Аэрофлота". "Дети этих сотрудников были очень способными, хорошо одевались. Остальные ребята на них ориентировались", – цитирует сайт "Подмосковье сегодня" одноклассницу нового премьер-министра России Елену Терехову.
Михаилу Мишустину легко давались точные науки – алгебра, геометрия и физика. "При этом он был очень коммуникабельный, живой и улыбчивый. У него была какая-то открытость", – добавила Терехова.
"Прозвища у Михаила не было. Но его все почему-то звали по фамилии – Мишустин. Думаю, уважали", – рассказала она.
Другой ученик школы №7, Виталий Смеян, также вспоминает, что Михаил Мишустин отлично учился. Еще он был честным и принципиальным, добавил он. "Он никогда не хулиганил, не вступал в обычные мальчишечьи конфликты", – рассказал Смеян.
Также однокашник премьер-министра России рассказал о том, что тот прекрасно играл на гитаре. "Его даже приглашали выступать на сцене в рамках школьных мероприятий", – подчеркнул Виталий Смеян.
Напомним, Михаил Мишустин официально занял должность премьер-министра России 16 января. За день до этого его кандидатуру выдвинул президент России Владимир Путин. 15 января состоялась отставка правительства Дмитрия Медведева.
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