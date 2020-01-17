Одноклассники Михаила Мишустина раскрыли тайны его юности

Несмотря на то, что в качестве главы Федеральной налоговой службы Михаил Мишустин приобрел всемирную известность в профессиональной среде, широкая общественность мало что слышала о чиновнике до того момента, как его кандидатура была предложена на пост премьер-министра после отставки правительства Дмитрия Медведева. О школьных годах чиновника рассказали его однокашники.

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