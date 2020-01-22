"Это очень плохо": правительство Мишустина ужаснуло россиян

Часть министров прошлого правительства сохранили посты.
Среди них – Сергей Шойгу, Сергей Лавров, Антон Силуанов, Владимир Колокольцев.
Главные изменения – в социальном блоке.
Состав нового правительства активно обсуждают эксперты. Так, политолог Игорь Коротченко на своей странице в "Твиттер" решил узнать мнения подписчиков о новом кабмине. "Как вам персональный состав нового правительства?" – задал он вопрос.
Однозначного мнения у людей нет. Одни читатели отметили, что еще не видели новое правительство в деле, поэтом оценок давать не могут. У других кабмин Мишустина вызвал смешанные или негативные чувства. Подписчики выразили опасение начала новой перестройки, сообщает "Царьград".
Многие разочарованы сохранением в правительстве вице-премьера Татьяны Голиковой и министра финансов Антона Силуанова. "Очень плохо!" – прокомментировал пользователь с ником Slavyanka57.
А вот наличию в новом правительстве министров обороны и иностранных дел Сергея Шойгу и Сергея Лаврова пользователи Сети обрадовались. "Сейчас внешняя политика важнее", – заметил комментатор Vladimir553123.
Напомним, что Михаил Мишустин представил новое правительство во вторник, 21 января. Первым вице-премьером стал Андрей Белоусов. Всего у главы кабмина девять заместителей.
Поменялась примерно половина правительства. Так, министром экономического развития стал Максим Решетников, труда и соцзащиты – Антон Котяков, юстиции – Константин Чуйченко, спорта – Олег Матицын, культуры – Ольга Любимова, здравоохранения – Михаил Мурашко.
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