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Михаил Владимирович Мишустин

Михаил Владимирович Мишустин российский государственный деятель

  • Дата рождения: 3 марта 1966
  • Место рождения: Москва
  • Знак зодиака: Рыбы
  • Жена/Муж: Женат
  • Дети: Трое сыновей

Михаил Мишустин родился в Москве 3 марта 1966 года. В 1989 году окончил Московский станкоинструментальный институт (СТАНКИН) по специальности "системы автоматизированного проектирования". Доктор экономических наук, действительный государственный советник Российской Федерации I класса.

В 1989-1992 годах – аспирант Московского станкоинструментального института.

В 1992-1995 годах — директор тестовой лаборатории Международного компьютерного клуба, в 1995-1996 годах —заместитель генерального директора Международного компьютерного клуба, председатель правления Международного компьютерного клуба.

В августе 1998 года назначен на должность заместителя руководителя Государственной налоговой службы России.

С марта 1999 по март 2004 года являлся заместителем министра РФ по налогам и сборам.

С марта 2004 года по декабрь 2006 года возглавлял Федеральное агентство кадастра объектов недвижимости.

С января 2007 по март 2008 года руководил Федеральным агентством по управлению особыми экономическими зонами.

В марте 2008 года Мишустин стал президентом инвестиционной компании UFG ("ОФГ Инвест").

6 апреля 2010 года назначен руководителем Федеральной налоговой службы.

15 января 2020 года президент России Владимир Путин предложил кандидатуру Михаила Мишустина на должность премьер-министра.

30 апреля 2020 года Мишустин заявил, что результаты его теста на коронавирус оказались положительными. Временно исполняющим обязанности премьер-министра был назначен Андрей Белоусов.

Михаил Мишустин рассказал, что правительство будет работать в штатном режиме. Он будет поддерживать связь с министрами и президентом Владимиром Путины по телефону и видеосвязи.

Через некоторое время ряд СМИ сообщил, что инфицированному Мишустину грозит отставка. В Кремле опровергли эту информацию. "Это ерунда!", – коротко ответил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

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