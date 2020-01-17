Как живет премьер-министр России Михаил Мишустин

16 января в России появился новый глава правительства. Им стал 53-летний Михаил Мишустин. До этого он десять лет возглавлял Федеральную налоговую службу. "Дни.ру" об этапах жизненного пути, семье, увлечениях и наградах политика.



Михаил Мишустин родился в марте 1966 года в столице. В 17 лет поступил на вечернее отделение Московского станкоинструментального института ("Станкин"), затем перевелся на дневную форму.



Отец нового премьер-министра Владимир Моисеевич родом из Белоруссии. Работал в "Аэрофлоте" и службе безопасности Шереметьево. Мать – из Архангельской области, трудилась медработником. Мишустин женат, воспитывает троих детей.

За свою карьеру новоявленный премьер-министр успел побывать заместителем министра по налогам и сборам, главой Федерального агентства кадастра объектов недвижимости, руководил особыми экономическими зонами. В 2009-м вошел в президентский кадровый резерв, в следующем году стал главой Федеральной налоговой службы.

Мишустин активно внедрял новейшие технологии и электронные сервисы в работу ФНС. Впрочем, даже самая инновационная система может дать сбой. В 2011 году управление Федеральной налоговой службы по Москве вызвало на допрос в качестве свидетеля писателя Василия Аксенова. Проблема была в том, что драматург умер двумя годами ранее. Разгоревшийся скандал вскрыл масштабные проблемы налоговой системы. Мишустин лично извинился перед вдовой и близкими писателя.

В 2003 году Мишустин защитил кандидатскую диссертацию, спустя семь лет стал доктором наук. Тема его диссертации: "Стратегия формирования имущественного налогообложения в России". За авторством премьер-министра России были опубликованы три монографии и более 40 научных статей. Также под его редакцией был издан учебник "Налоги и налоговое администрирование".

За последние десять лет чета Мишустиных заработала почти миллиард рублей, из них 800 миллионов – супруга премьер-министра. В декларации семья указывает 140-метровую квартиру и жилой дом площадью около 800 квадратных метров.

Михаил Мишустин увлекается спортом, вместе с президентом Владимиром Путиным играет в Ночной хоккейной лиге. Также занимается плаванием.

Талантливый человек талантлив во всем. Новый глава правительства играет на рояле, сочиняет частушки и эпиграммы. Написал музыку для двух песен Григория Лепса – "Настоящая женщина" и "Зола".

Михаил Мишустин имеет почетные награды. Во время работы в должности главы ФНС был удостоен ордена Почета, ордена "За заслуги перед Отечеством" IV степени, а также Почетной грамотой президента России.