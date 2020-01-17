Орет и бесится: Мишустин сводит подчиненных с ума

Президент России Владимир Путин назначил новым председателем правительства Михаила Мишустина. Бывший руководитель ФНС обладает весьма суровым характером, утверждают эксперты. В порыве гнева он может ударить кулаком по столу и накричать на подчиненных.

"В жизни Михаила Владимировича все достаточно прозаично, политик четко идет по своей схеме. Он очень интуитивный человек, который хорошо разбирается в людях. Это качество помогает ему в бытовых и профессиональных вопросах. Его кредо по жизни – "лишь бы не было войны", "вы меня не трогайте, а я вас не трону", – рассказал "Дни.ру" астротиполог Дмитрий Шимко.

Мишустин – человек технического склада ума, но ему приходят в голову действительно стоящие, интересные и очень креативные идеи. В отличие от того же Медведева, новый премьер чувствует тренды на годы вперед. При этом он из тех людей, которые могут работать лишь под кем-то, самостоятельной фигурой быть не получится. Карьера этого человека успешна лишь тогда, когда он является звеном большой цепи. Мишустина всегда замечают и продвигают те, кто выше по рангу, потому что уверены, он их не подсидит. У Михаила Владимировича просто нет таких амбиций. И самое главное – он не готов рисковать.





В роли начальника Мишустин, скорее всего, довольно суров. Что происходит в его кабинете, можно только догадываться. Не исключено, что он бьет кулаком по столу, орет и бесится. При этом он действительно упертый товарищ: если цели поставлены и задачи определены – он сделает хорошо, принеся интересные идеи в проект.

Во внешней среде Мишустин довольно закрытый, сам по себе, его невозможно просчитать. Он всегда внутри своего окружения, никогда не будет выпячиваться, стараться во что бы то ни стало быть на виду.

"В гороскопе нового премьера "удары" идут уже начиная с текущего года. Будущей осенью есть предпосылки переключения предназначения, что говорит о том, что он может уйти с поста или занять другую должность. В марте и сентябре 2021 года снова будут какие-то важные события, касающиеся работы. Не думаю, что он так быстро вылетит из премьерского кресла, но предпосылки к этому есть. А в целом, новое назначение для карьеры Мишустина не означает ровным счетом ничего. Это синекура, место просто посидеть как плюшевый мишка. Если смотреть глобально, скорее всего его карьера завершится в середине 2022-го – начале 2023-го года. И я не думаю, что об этом политике кто-то вспомнит", – уверен Дмитрий Шимко.

Дома, по словам астротиполога, Мишустин "мил как удобный тапок". "Судя по дате рождения, его жена – дама нахрапистая, которая крутит им как хочет. Если посмотреть гороскоп совместимости – этой паре живется трудно. В период с 2018 по 2019 год они уже были на грани разрыва. Такие точки дублируются в гороскопах супругов в 2021 и 2022 году. Мне кажется, эта пара просуществует недолго", - добавил Шимко.