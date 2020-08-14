Коронавирус: последние новости на сегодня, 14 августа 2020 года

Коронавирусом в России заразились более 907 тысяч человек. Последние новости об эпидемии COVID-19 – в материале "Дни.ру".



За последние сутки коронавирусом в России заразились 5 057 человек. С начала эпидемии выявлено 907 тысяч инфицированных, более 716 тысяч пациентов вылечились, 15 384 умерли.



Мэр Москвы Сергей Собянин опроверг слухи о введении в столице повторного карантина с сентября. По его словам, дети пойдут в школу 1 сентября, но традиционных линеек не будет. Кроме того, День города в начале сентября пройдет с ограничениями.

Вице-премьер и полпред президента в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев заразился коронавирусом. Чиновник перешел на удаленную работу.

Количество зрителей в российских кинотеатрах после их открытия упало в 17-25 раз. Это 5% от уровня начала августа 2019 года. В большинстве регионов кинотеатры открылись 2-3 недели назад.

По данным Университета Джона Хопкинса, коронавирусом в мире заразились 20,62 миллиона человек. Более 749 тысяч скончались. В США выявили 5,19 миллиона инфицированных.

Коронавирус в Москве

Заболели – 250 303

Умерли – 4 622

Выздоровели – 193 473

Коронавирус в России

Заболели – 907 758

Умерли – 15 384

Выздоровели – 716 396

Коронавирус в мире

Заболели – 20 620 990

Умерли – 749 380

Выздоровели – 10 980 833

Статистика коронавируса в России и мире на 14 августа 2020 года

Место Заболели Умерли Выздоровели Москва 250 303

4 622 193 473 Россия 907 758 15 384 716 396 США 5 190 534 131 670 1 896 059 Весь мир 20 620 990

749 380

10 980 833



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