Коронавирус: последние новости на сегодня, 14 августа 2020 года

За последние сутки коронавирусом в России заразились 5 057 человек. С начала эпидемии выявлено 907 тысяч инфицированных, более 716 тысяч пациентов вылечились, 15 384 умерли.
Мэр Москвы Сергей Собянин опроверг слухи о введении в столице повторного карантина с сентября. По его словам, дети пойдут в школу 1 сентября, но традиционных линеек не будет. Кроме того, День города в начале сентября пройдет с ограничениями.
Вице-премьер и полпред президента в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев заразился коронавирусом. Чиновник перешел на удаленную работу.
Количество зрителей в российских кинотеатрах после их открытия упало в 17-25 раз. Это 5% от уровня начала августа 2019 года. В большинстве регионов кинотеатры открылись 2-3 недели назад.
По данным Университета Джона Хопкинса, коронавирусом в мире заразились 20,62 миллиона человек. Более 749 тысяч скончались. В США выявили 5,19 миллиона инфицированных.
Коронавирус в Москве
Заболели – 250 303
Умерли – 4 622
Выздоровели – 193 473
Коронавирус в России
Заболели – 907 758
Умерли – 15 384
Выздоровели – 716 396
Коронавирус в мире
Заболели – 20 620 990
Умерли – 749 380
Выздоровели – 10 980 833
Статистика коронавируса в России и мире на 14 августа 2020 года
|Место
|Заболели
|Умерли
|Выздоровели
|Москва
|250 303
|4 622
|193 473
|Россия
|907 758
|15 384
|716 396
|США
|5 190 534
|131 670
|1 896 059
|Весь мир
|20 620 990
|749 380
|10 980 833
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