Собянин прокомментировал сообщения о новом карантине с сентября

Мэр Москвы Сергей Собянин прокомментировал слухи о повторном введении карантина из-за коронавируса с сентября. Градоначальник дал интервью телеканалу "Россия 24".

Ранее в СМИ появились сообщения о возможном возвращении ограничений из-за эпидемии коронавируса. Подобные заявления Собянин назвал "устойчивыми слухами".

"Никаких планов насчет введения ограничений с 15 сентября в Москве нет", – сказал градоначальник.

По его словам, предстоящей осенью офисы и школы Москвы будут работать штатно. Правда, массовых мероприятий и линеек пока не будет, отметил мэр столицы.

Собянин добавил, что передвижение в школах и между классами будет ограничено. Но детям не нужно будет сидеть за партами в масках.

Затронул градоначальник и тему предстоящего Дня города. По его словам, праздничные мероприятия в столице будут ограничены. "Ситуация не располагает к полномасштабному празднованию", – отметил мэр.

Что касается вакцинации от коронавируса, то у жителей столицы будет выбор из нескольких препаратов, рассказал Собянин. При этом он отметил, что нужно время, чтобы наладить массовое производство вакцины.

Напомним, что на 13 августа коронавирусом в Москве заразились более 250 тысяч человек. Из них свыше 193 тысяч вылечились. За время эпидемии в столице зафиксировано 4 622 летальных исхода.

Ранее президент России Владимир Путин объявил о государственной регистрации первой в мире вакцины от коронавируса. Она разработана в центре эпидемиологии имени Н. Ф. Гамалеи. Препарат назвали "Спутник V".