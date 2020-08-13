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Коронавирус
Коронавирус: последние новости на сегодня, 13 августа 2020 года

Коронавирус: последние новости на сегодня, 13 августа 2020 года

Фото: Сергей Бобылев/ТАСС
Производство российской вакцины от коронавируса "Спутник V" будет ориентировано прежде всего на отечественный рынок, заявил глава Минздрава Михаил Мурашко. Последние новости об эпидемии COVID-19 – в материале "Дни.ру".
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Коронавирус в России за последние сутки выявлен у 5 102 человек. С начала эпидемии инфекция обнаружена у 902 тысяч наших сограждан, вылечились более 710 тысяч пациентов, скончались 15 260.

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Производство российской вакцины от коронавируса будет прежде всего ориентировано на внутренний рынок, но у нее большой экспортный потенциал, заявил глава Минздрава Михаил Мурашко. По его словам, ведутся переговоры о производстве препарата в других странах.

Первые партии вакцины "Спутник V" будут выпущены в течение двух недель, отметил глава ведомства. Первым делом прививки сделают людям из группы риска и медикам.

Вакцина от коронавируса содержится в красной и синей колбах и будет вводиться в два этапа, рассказал глава Центра эпидемиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург. Под синей крышкой геном коронавируса покрыт белком аденовируса 26-го, а под красной – аденовируса 5-го. Сначала будет вводиться препарат из синей колбы, а через три недели – из красной, уточнил Гинцбург.

В день вакцинации необходимо воздержаться от употребления алкоголя. Об этом заявил главный внештатный специалист-нарколог Министерства здравоохранения Евгений Брюн.

По данным Университета Джона Хопкинса, коронавирусом в мире заразились более 20,2 миллиона человек. Число жертв превысило 740 тысяч. На первом месте по динамике распространения эпидемии по-прежнему находятся США: там выявлено свыше 5,14 миллиона инфицированных.

Коронавирус в Москве

Заболели – 249 611

Умерли – 4 611

Выздоровели – 192 686

Коронавирус в России

Заболели – 902 701

Умерли – 15 260

Выздоровели – 710 298

Коронавирус в мире

Заболели – 20 223 990

Умерли – 737 380

Выздоровели – 10 780 833

Статистика коронавируса в России и мире на 13 августа 2020 года

МестоЗаболелиУмерлиВыздоровели
Москва249 611
4 611192 686
Россия902 70115 260710 298
США5 140 534131 6701 896 059
Весь мир20 223 990
737 380
10 780 833

Коронавирус сегодня | В Москве | В России | В мире

Симптомы | Статистика | Приколы | Заболевшие звезды | Заболевшие политики

Автор: 13 августа 2020, 06:00

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