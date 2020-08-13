Коронавирус: последние новости на сегодня, 13 августа 2020 года

Коронавирус в России за последние сутки выявлен у 5 102 человек. С начала эпидемии инфекция обнаружена у 902 тысяч наших сограждан, вылечились более 710 тысяч пациентов, скончались 15 260.
Производство российской вакцины от коронавируса будет прежде всего ориентировано на внутренний рынок, но у нее большой экспортный потенциал, заявил глава Минздрава Михаил Мурашко. По его словам, ведутся переговоры о производстве препарата в других странах.
Первые партии вакцины "Спутник V" будут выпущены в течение двух недель, отметил глава ведомства. Первым делом прививки сделают людям из группы риска и медикам.
Вакцина от коронавируса содержится в красной и синей колбах и будет вводиться в два этапа, рассказал глава Центра эпидемиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург. Под синей крышкой геном коронавируса покрыт белком аденовируса 26-го, а под красной – аденовируса 5-го. Сначала будет вводиться препарат из синей колбы, а через три недели – из красной, уточнил Гинцбург.
В день вакцинации необходимо воздержаться от употребления алкоголя. Об этом заявил главный внештатный специалист-нарколог Министерства здравоохранения Евгений Брюн.
По данным Университета Джона Хопкинса, коронавирусом в мире заразились более 20,2 миллиона человек. Число жертв превысило 740 тысяч. На первом месте по динамике распространения эпидемии по-прежнему находятся США: там выявлено свыше 5,14 миллиона инфицированных.
Коронавирус в Москве
Заболели – 249 611
Умерли – 4 611
Выздоровели – 192 686
Коронавирус в России
Заболели – 902 701
Умерли – 15 260
Выздоровели – 710 298
Коронавирус в мире
Заболели – 20 223 990
Умерли – 737 380
Выздоровели – 10 780 833
Статистика коронавируса в России и мире на 13 августа 2020 года
|Место
|Заболели
|Умерли
|Выздоровели
|Москва
|249 611
|4 611
|192 686
|Россия
|902 701
|15 260
|710 298
|США
|5 140 534
|131 670
|1 896 059
|Весь мир
|20 223 990
|737 380
|10 780 833
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