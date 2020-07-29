Коронавирус: последние новости на сегодня, 29 июля 2020 года

Во Всемирной организации здравоохранения призвали отказаться от термина "вторая волна коронавируса". Последние новости об эпидемии COVID-19 в России и мире – в материале "Дни.ру".



Число зараженных коронавирусом в России превысило 823 тысячи, из них более 612 тысяч вылечились, более 13,5 тысячи скончались. За последние сутки выявлено 5 395 инфицированных.



Вакцинацию от коронавируса в России можно начать в 2021 году, считают в РАН. Ранее сообщалось, что лекарство станет доступно этой осенью, но ее применение не будет массовым. Прежде всего прививать будут группу риска – медиков и тех, кто по работе общается с большим количеством людей.

Коронавирус в мире выявили у 16,42 миллиона человек, более 649 тысяч скончались. В Соединенных Штатах зафиксировано свыше 4,3 миллиона инфицированных.

Всемирная организация здравоохранения призвала отказаться от термина "вторая волна коронавируса". По словам представителя ВОЗ Маргарет Харрис, эпидемия – это одна большая волна, которая может усиливаться или ослабевать.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко признался, что перенес коронавирус. По словам главы государства, симптомов у него не было, поэтому он продолжал работать.

Коронавирус в Москве

Заболели – 239 315

Умерли – 4 421

Выздоровели – 175 812

Коронавирус в России

Заболели – 823 515

Умерли – 13 504

Выздоровели – 612 217

Коронавирус в мире

Заболели – 16 421 990

Умерли – 649 380

Выздоровели – 8 550 833

Статистика коронавируса в России и мире на 29 июля 2020 года

Место Заболели Умерли Выздоровели Москва 239 315 4 421 175 812 Россия 823 515 13 504 612 217 США 4 301 534 126 670 1 386 059 Весь мир 16 421 990

649 380

8 550 833



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