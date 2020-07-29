Коронавирус: последние новости на сегодня, 29 июля 2020 года

Число зараженных коронавирусом в России превысило 823 тысячи, из них более 612 тысяч вылечились, более 13,5 тысячи скончались. За последние сутки выявлено 5 395 инфицированных.
Вакцинацию от коронавируса в России можно начать в 2021 году, считают в РАН. Ранее сообщалось, что лекарство станет доступно этой осенью, но ее применение не будет массовым. Прежде всего прививать будут группу риска – медиков и тех, кто по работе общается с большим количеством людей.
Коронавирус в мире выявили у 16,42 миллиона человек, более 649 тысяч скончались. В Соединенных Штатах зафиксировано свыше 4,3 миллиона инфицированных.
Всемирная организация здравоохранения призвала отказаться от термина "вторая волна коронавируса". По словам представителя ВОЗ Маргарет Харрис, эпидемия – это одна большая волна, которая может усиливаться или ослабевать.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко признался, что перенес коронавирус. По словам главы государства, симптомов у него не было, поэтому он продолжал работать.
Коронавирус в Москве
Заболели – 239 315
Умерли – 4 421
Выздоровели – 175 812
Коронавирус в России
Заболели – 823 515
Умерли – 13 504
Выздоровели – 612 217
Коронавирус в мире
Заболели – 16 421 990
Умерли – 649 380
Выздоровели – 8 550 833
Статистика коронавируса в России и мире на 29 июля 2020 года
|Место
|Заболели
|Умерли
|Выздоровели
|Москва
|239 315
|4 421
|175 812
|Россия
|823 515
|13 504
|612 217
|США
|4 301 534
|126 670
|1 386 059
|Весь мир
|16 421 990
|649 380
|8 550 833
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